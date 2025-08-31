Jamie Vardy va rejoindre la Cremonese !

Après avoir passé toute sa carrière en Angleterre dont une bonne partie à Leicester (500 matches, 200 buts), Jamie Vardy va faire le grand saut. Du haut de ses 38 ans, il vient d’accepter un dernier challenge, direction la Serie A.

L’international anglais va signer à la Cremonese dans les prochaines heures. Il a signé un contrat d’une saison plus une année supplémentaire si Cremonese arrive à se maintenir. Il arrive à Milan ce dimanche soir pour finaliser le deal. Jamie Vardy formera donc un duo d’attaque avec Faris Moumbagna, qui a quitté l’OM ce dimanche pour rejoindre le club italien.