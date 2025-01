OM - Lille : Medhi Benatia suspendu trois mois, Olivier Létang lourdement sanctionné !

Ces dernières semaines sont plutôt agitées pour l’Olympique de Marseille qui restent sur un match nul contre Strasbourg (1-1) et une défaite contre Nice (2-0). Bien que deuxième de Ligue 1, le club phocéen passe une zone de turbulences qui a démarré à la mi-janvier. Plus exactement le 14 janvier, à l’occasion du 1/16e de finale de Coupe de France entre les Phocéens et les Lillois. Marseille avait arraché le 1-1 en fin de match avant de finalement s’incliner lors de la séance de tirs au but (4-3 pour les Dogues). Une rencontre qui aura été marquée par de la tension au bord du terrain de la part de deux dirigeants Medhi Benatia (OM) et Olivier Létang (Lille).

Le premier cité avait d’ailleurs reçu un carton rouge de l’arbitre Clément Turpin après qu’il ait invectivé le quatrième arbitre pour reprocher un penalty non sifflé sur Jonathan Rowe à 1-0 pour Lille sur une action litigieuse. De son côté, Olivier Létang était sorti de la tribune pour saisir le bras du quatrième arbitre afin de lui signifier que le temps additionnel avait été dépassé. Provisoirement suspendus par la commission de discipline de la FFF, les deux hommes attendaient alors à quelle sauce ils allaient être mangés par l’instance.

3 mois pour Benatia, 1 mois pour Létang

Finalement, ce jeudi 30 janvier, la sanction est tombée dans la matinée pour Medhi Benatia et Olivier Létang. En effet, le journal L’Équipe annonce de lourdes sanctions à l’encontre des deux hommes. Medhi Benatia est le plus lourdement condamné puisqu’il a écopé d’une suspension de trois mois ferme et de trois mois avec sursis. Une peine importante qui s’explique par le fait qu’il était sous le coup d’un sursis de la part commission de discipline de la LFP depuis le match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille (2-3) le 22 septembre dernier.

L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus avait notamment pris en grippe l’arbitre Benoît Bastien pour avoir expulsé après seulement cinq minutes Leonardo Balerdi. Il avait été sanctionné de six matches de suspension, dont trois fermes. Des circonstances aggravantes qui ont donc poussé la commission de discipline de la FFF a être très sévère. De son côté, Olivier Létang s’en sort un peu mieux puisqu’il est suspendu pendant un mois ferme avec un autre mois de sursis. Les deux dirigeants ne pourront d’ailleurs pas contester cette décision et faire appel.