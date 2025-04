Ligue 2 : Caen et Metz se quittent sur un nul spectaculaire

Après le succès hier du Paris FC sur Clermont, la victoire était impérative pour le FC Metz, en déplacement chez une équipe de Caen toujours malade et quasiment condamné à la descente en fin de saison. Il faut dire que le PFC a repris la 2e place à des Messins, qui prenaient le meilleur départ cet après-midi par Van Den Kerkhof (0-1, 43e). Au retour des vestiaires, Grandsir remettait les Normands dans le match (1-1, 47e). Une tension folle s’emparait alors de la rencontre, surtout que les Grenats reprenaient l’avantage par le 13e but de Sabaly cette saison (1-2, 61e).

Dans la foulée, les Malherbistes revenaient une nouvelle fois au score grâce à un but du jeune Lebreton (2-2, 68e). Bien décidés à l’emporter, les clubs se lançaient à corps perdu à l’attaque et ont eu une multitude d’occasions, à chaque fois non concrétisées en raison des gardiens Mandrea et Bodart, ou d’une certaine maladresse offensive. Au terme d’une rencontre spectaculaire, ce point du nul n’arrange personne puisque Caen reste bon dernier à 8 points du barragiste, alors que Metz a désormais une longueur de retard sur Paris.