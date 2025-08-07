Le nouvel été galère du Stade Malherbe de Caen version Kylian Mbappé

Si sa carrière en tant que footballeur est signe de succès, Kylian Mbappé connaît en revanche plus de difficultés en tant que dirigeant de football. À l’été 2024, le joueur du Real Madrid et sa famille via le fonds d’investissement Coalition Capital ont pris le contrôle du Stade Malherbe de Caen à hauteur de 80%. Un changement de gouvernance pour le club normand qui n’a vraiment pas eu l’effet escompté. Dernier de Ligue 2 avec seulement 22 points en 34 journées, Caen se retrouvait ainsi relégué en National 1. Pour la première fois depuis la saison 1983-1984, les pensionnaires du Stade Michel-d’Ornano allaient évoluer en troisième division française. Présidente de la holding familiale, Fayza Lamari enrageait d’ailleurs après l’ancienne direction.

«On aurait aimé l’avoir avant mais on a récupéré des cadavres à notre arrivée. On a maintenu le même effectif. Il y avait 12 M€ de dettes. On augmente le capital avec Kylian qui paye. L’effectif n’était pas équilibré. Ça ne s’emboîtait pas. Ce n’est ni la faute de M. Seube, de M. Baltazar et de M. Der Zakarian», lâchait-elle au micro d’Ici Normandie. Dès lors, il fallait s’affairer pour remettre de l’ordre dans l’effectif et ainsi l’adapter aux exigences de la National 1 afin d’espérer remonter au plus vite. Caen a alors essuyé de nombreux départs comme Godsyon Kyeremeh (Le Havre), Lamine Sy (Auxerre), Romain Thomas (Valenciennes), Alexandre Mendy (Montpellier) ou encore Samuel Grandsir (Libre). Avec déjà 13 joueurs partis, Caen a aussi dû se renforcer en conséquence avec 10 arrivées. Ainsi Belkacem Dali-Amar (Quevilly), Adama Diakité (Villefranche), Ivann Botella (Red Star), Vinicius Gomes (Villefranche), Maxime Etuin (Concarneau), Léandro Morante (Martigues) ou encore Ronny Labonne (Nîmes) ont rejoint le Calvados.

Une préparation décevante

Le début d’un nouveau départ avec évidemment le coach Maxime D’Ornano comme nouveau chef d’orchestre. Et la préparation n’a pas été optimale pour Caen avec des défaites 1-0 contre le Paris 13 Atlético et Concarneau, deux futurs adversaires de National 1 ainsi que des revers 1-0 contre Angers (Ligue 1) et 2-0 contre Le Mans (Ligue 2). Seule victoire au compteur, une sur le score de 2-0 contre l’AS Trouville-Deauville-Villers, qui évolue en National 3, ce vendredi 1er août. Le premier succès du club depuis le mois de février face à Clermont (1-0). Mis à part cette petite éclaircie qui va faire du bien aux têtes, Caen garde pour le moment un visage assez inquiétant avant de reprendre le championnat de National 1. Une situation que n’a pas occultée le coach Maxime D’Ornano.

«On n’arrivera pas avec un excès de confiance contre Aubagne. On n’a pas remporté un match et on n’a pas marqué sauf contre l’AS Trouville-Deauville-Villers, clairement, le bilan comptable n’est pas bon. C’est un peu paradoxal ce que je dis, mais il faudra être très orgueilleux pour la reprise, car on n’est pas satisfait de ce tout ce qu’on a produit en prépa. Ce n’est pas suffisant» a-t-il déclaré. Pour autant, il essaye de garder le cap en vue du début de saison : «l’objectif, c’était de se préparer, on a réussi à poser quelques fondations, ça doit nous permettre à bien démarrer ce championnat. On arrive dans un club post-descente. Si on démarre fort ce premier match, je suis convaincu que les têtes seront lavées. Il faut débuter le championnat avec la volonté d’emmener les gens avec nous, de leur donner envie de nous soutenir. J’ai hâte qu’on bascule en mode championnat.» Disposant encore de quelques individualités fortes comme Anthony Mandréa, Brahim Traoré, Yann M’Vila, Noé Lebreton ou encore Bilal Brahimi, le Stade Malherbe de Caen a des moyens pour briller en National 1. Cependant, il faudra mettre fin à la dynamique négative et impulser un nouveau souffle. Première réponse ce vendredi contre Aubagne.