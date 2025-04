Liga : Alaves s’impose à Gérone et se donne de l’air

Avec une seule victoire sur ses douze derniers matches, Gérone avait de quoi être effrayé avant de recevoir Alaves, 17e de Liga. Pourtant, le match a bien commencé pour les locaux, qui se sont montrés entreprenants, à l’image d’Arnaud Danjuma dont la frappe sèche passe à droite du but d’Alaves (22e). Plus entreprenants, les coéquipiers de Yaser Asprilla ne vont pas être récompensés de leurs efforts, manquant trop de précision face au but adverse.

Et finalement ce qui devait arriver arriva. Sur une ouverture parfaite de Jon Guridi, Carlos Vicente vient battre Gazzianiga en face à face, donnant l’avantage à Alaves (0-1, 61e). Après ce but, Gérone va beaucoup tenter pour revenir dans le match, mais continuera à manquer la cible, à l’image de cette frappe dans les dernières minutes de Danjuma qui fuit assez largement le cadre (84e). Avec ce succès, Alaves se donne trois points d’avance sur la zone rouge, et revient à quatre longueurs de son adversaire du jour.