France-Belgique : Paul Pogba le sent bien pour les Bleus

Comme à chaque match des Bleus, la FFF organise une Casa Bleue où peuvent se réunir les supporters français pour suivre le match de leur équipe favorite. Et aujourd’hui, en marge du choc France-Belgique, il y avait un invité surprise : Paul Pogba ! « Ça me fait vraiment plaisir de venir ici. UN grand plaisir. Vous êtes tous chauds ! Vous me manquez, vous me manquez vraiment », a déclaré le milieu de terrain aux fans tricolores, avant de s’exprimer au micro de RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Je le sens bien, je suis content d’être là pour supporter mon équipe. On sait que c’est un match super important. Maintenant, tu perds, tu es dehors. Je souhaite le meilleur à toutes les personnes qui seront sur le terrain. On voit les supporters. Tout le monde est chaud. C’est important qu’ils soient là, qu’ils aident cette équipe. Après, ce sera le terrain. On a des joueurs, de la qualité. On sait qu’il y a une petite rivalité avec ces matchs contre la Belgique. Ce sera un très beau match pour les deux équipes. Ce sera un match qui va définir l’Euro pour l’équipe de France. Le coach a pris des joueurs déterminés, qui ont faim. Ce sera un très bon test. C’est la compétition, à l’Euro il n’y a pas de match facile.»