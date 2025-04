RC Lens : Joseph Oughourlian reste flou pour l’avenir de Will Still

Révélé avec le Stade de Reims la saison passée, Will Still avait remplacé Franck Haise à la tête du RC Lens en début de saison. 9e de Ligue 1 après 28 journées, le technicien de 32 ans a paraphé un contrat de trois ans l’été dernier, mais son avenir n’est pas assuré, d’après son président Joseph Oughourlian. Invité sur RMC, le président des Sang et Or a été assez vague à propos du futur de son manager.

«Will Still restera la saison prochaine ? Je l’espère ! Si cela dépend de moi, c’est oui. Il est super, on a rarement eu un coach aussi proche de l’identité du club. Même son côté anglo-belge. Il a de la qualité et un groupe soudé, il ne crache pas dans la soupe et cela n’a pas été une année facile pour lui, il sort grandi de cette saison», a-t-il expliqué.