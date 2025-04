Manchester United : André Onana se moque de l’Olympique Lyonnais

La fin de saison de l’Olympique Lyonnais va être plus que disputée. Victorieux de Lille ce week-end, les Lyonnais se sont replacés au classement et peuvent même aller chercher la deuxième place de Ligue 1 à l’issue de la saison, à cinq journées de la fin. Mais au-delà du Championnat, les Gones ont également une Ligue Europa ouverte, qu’ils peuvent aller chercher cette saison, mais cela passera par Manchester United en quarts de finale, avec un match aller au Groupama Stadium ce jeudi.

La suite après cette publicité

Et malgré la mauvaise forme des Red Devils cette saison, l’écurie de Ruben Amorim a confiance en la qualification. C’est notamment le cas d’André Onana, le portier de 29 ans, qui estime clairement que son équipe est supérieure à celle des Rhodaniens. «Je pense que nous sommes meilleurs qu’eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnants, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match», a d’abord lâché le Camerounais.

La suite après cette publicité

André Onana prévient l’OL

Avant de réaffirmer ses propos et d’assurer que MU devrait l’emporter : «je pense que nous sommes bien meilleurs qu’eux. Nous connaissons tous l’importance de ce match, nous irons là-bas avec la mentalité de la victoire, ce n’est pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous le ferons», a-t-il lâché dans des propos relayés par le Manchester Evening News. Mais André Onana, qui a failli rejoindre l’OL à l’été 2021, a également été critique envers l’effectif lyonnais.

«C’est une belle équipe. Nous connaissons certains d’entre eux, mais je ne pense pas que nous devions nous concentrer sur eux. Il s’agit plutôt de nous, de ce que nous allons faire», a prévenu le gardien de 29 ans. Une source de motivation supplémentaire pour les Lyonnais après ces déclarations, qui devront aller chercher la victoire au Groupama Stadium jeudi soir pour s’assurer une longueur d’avance avant un match retour qui s’annonce bien plus compliqué à Old Trafford.