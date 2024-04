Affaire Pogba : les terribles confidences de Mathias Pogba

Les histoires s’enchaînent pour Paul Pogba. Suspendu pour les quatre prochaines années après avoir été testé positif à la testostérone, le champion du monde 2018 ne traverse clairement pas la période la plus reluisante de sa carrière. Mais avant cette affaire de dopage, l’ancien de Manchester United avait été au cœur d’une affaire d’extorsion en bande organisée. En mars 2022, le 19 pour être exact, Paul Pogba était séquestré en banlieue parisienne. Lors de celle-ci, deux braqueurs non-identifiés lui ont réclamé pas moins de 13 millions d’euros. Une scène choquante qui a laissé des traces et qui connaît de nombreux rebondissements.

Lors d’une confrontation l’année dernière, le milieu de terrain de la Juventus a tenu à rassurer ses proches, tandis que certains de ces derniers sont soupçonnés d’avoir joué un rôle dans sa séquestration. Ils auraient «toujours une place dans son cœur ». «J’avais énormément d’estime pour toutes les personnes qui sont ici, c’était comme ma famille», a raconté l’international français devant les deux juges d’instruction qui organisaient cette confrontation, le 15 septembre dernier au tribunal de Paris. Depuis, les langues continuent de se délier dans cette affaire rocambolesque. Ainsi, dans un témoignage récupéré par l’AFP, Mathias Pogba s’est livré aux enquêteurs sur son implication dans cette affaire tordue.

Mathias Pogba affirme avoir été une marionnette dans cette affaire

Le grand frère de la fratrie Pogba avait publié en 2022 une série de vidéos sur les réseaux sociaux durant lesquelles il accablait son frère et affirmait que ce dernier les avait abandonnés ce soir-là et depuis plusieurs mois, faisant tourner cette affaire en drame familial. Absent le soir des faits, Mathias Pogba s’est expliqué sur ces vidéos aux enquêteurs : «je voulais sortir la rage" mais "à aucun moment lui mettre la pression.» Finalement soupçonné d’avoir donné une aide active aux maître-chanteurs pour qu’ils obtiennent leur argent à force de vouloir entrer en contact avec son petit frère, Mathias Pogba aurait pris la connaissance de nouveaux éléments le 25 janvier dernier.

Alors que plusieurs écoutes téléphoniques lui sont parvenues lors de l’entretien, Mathias Pogba a affirmé avoir été une marionnette dans cette organisation menée par Mamadou M. et Adama C., deux amis d’enfance de la famille. «On m’a baladé de gauche à droite, on m’a menti depuis le début», aurait confié l’ancien attaquant de 33 ans aux enquêteurs alors qu’il aurait été ému aux larmes. Désormais éloigné de son petit frère, Mathias espère que lui et Paul pourront faire table rase du passé et se revoir rapidement : «j’espère le revoir au plus vite. (…) Ça prendra le temps que ça prendra mais j’espère que notre union va se reconsolider.» Miné par les problèmes extra-sportifs depuis plusieurs années, Paul Pogba a encore de grandes décisions à prendre dans les prochains mois.