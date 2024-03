La Juventus veut récupérer un flop de Manchester United pour remplacer Pogba

La mauvaise nouvelle était attendue. Et elle est tombée sans surprise. Le 29 février dernier, Paul Pogba, recevait officiellement la durée de suspension. Le Français était suspendu quatre ans dans l’affaire du test positif à la testostérone. Un énorme coup de massue pour le joueur. «Je suis triste, choqué et j’ai le cœur brisé de voir que tout ce que j’ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m’a été enlevé. En tant qu’athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n’ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j’ai joué, ou contre lesquelles j’ai joué», expliquait le joueur après. Et cette lourde suspension touche également la Juventus qui va devoir faire définitivement sans l’international français.

Depuis son retour à l’été 2022, Paul Pogba n’aura jamais vraiment pu apporter à la formation italienne après un nombre incalculable de blessures. Résultat, son retour dans son club, sa Juventus, a tourné au fiasco puisqu’il a joué 213 minutes en deux ans. Un bilan ridicule qui a aussi pénalisé la Vieille Dame qui misait beaucoup sur son joueur pour renforcer le milieu de terrain, un secteur de jeu défaillant depuis quelques saisons. Adrien Rabiot a naturellement pris les choses en main mais la direction italienne estime que c’est bien trop peu pour un club comme la Juventus. Alors depuis l’annonce, le club s’active pour préparer son mercato estival.

La Juventus a toujours apprécié Amrabat

Sans surprise, la priorité est d’enregistrer plusieurs recrues dans l’entrejeu notamment au poste de sentinelle devant la défense. Et à en croire les indiscrétions de la Gazzetta Dello Sport, la Juventus a déjà trouvé celui qui est censé remplacer Paul Pogba. Et il évolue aussi du côté de Manchester United. Il s’agit de Sofyan Amrabat, en totale perte de vitesse depuis son départ de la Fiorentina cet été. L’international marocain n’a jamais su s’imposer sous les ordres d’Erik ten Hag et il ne devrait pas être conservé par les Red Devils cet été. Et il a une grosse cote en Italie où il avait roulé sur le championnat avec la Viola et Hellas Vérone. C’est d’ailleurs l’une des pistes préférées de Giuntoli qui a déjà tenté de le faire venir à la Juventus par le passé. Sans succès.

Selon le journal au papier rose, le joueur qui a disputé 14 matches de Premier League (634 minutes) commence aussi à avoir des envies de retour en Italie. Il sera logiquement de retour à la Fiorentina cet été. Et alors que son contrat expire en 2025 (il a prolongé automatiquement en se faisant prêter à Manchester United), son départ arrangerait finalement aussi la Viola. La Juventus veut d’ailleurs profiter de ses très bonnes relations avec le club de Florence pour négocier son transfert. La Vielle Dame est d’ailleurs plutôt optimiste dans ce dossier. Pour le joueur de 27 ans, qui avait brillé à la Coupe du Monde, ce transfert pourrait être l’occasion de parfaitement se relancer dans un championnat qu’il connaît bien.