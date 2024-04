Juventus : la réponse honnête de Dušan Vlahović à la rumeur PSG

Alors que la Juventus s’apprête à jouer la demi-finale retour de la Coppa contre la Lazio, l’attaquant serbe, Dušan Vlahović, est revenu sur la rumeur qui l’a longtemps lié au Paris Saint-Germain l’été dernier, comme nous vous le révélions en exclusivité durant le mercato estival en juin : «J’ai entendu, j’ai vu les journaux, mais moi je ne savais rien et je ne m’y suis pas tellement intéressé. Je pensais surtout à bien me préparer pour faire une bonne saison. Il me reste deux ans de contrat et je suis très bien ici. C’est ma réponse, je veux gagner quelque chose d’important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard», a expliqué l’attaquant serbe dans les colonnes de L’Equipe. Pour rappel, le Serbe de 24 ans affiche un compteur de 16 buts en 28 journées de championnat disputées.

«(Kylian) Mbappé est tellement fort, en ce moment c’est le meilleur au monde. Il a 25 ans et il a tout gagné ou presque, il a mis quarante buts cette saison (exactement 42 avec le PSG), c’est énorme. Et pour rester dans les Français, parlons de (Olivier) Giroud. Les statistiques prennent de plus en plus de place, mais ne te disent pas l’importance d’un joueur. À la Coupe du Monde 2018, la France gagne, les stats disent que (Olivier) Giroud a marqué zéro but. Mais s’il n’est pas là, la France ne gagne pas. Il était irremplaçable dans cette équipe, avec tout le sale boulot qu’il a fait, les passes, sa façon de peser sur les défenses, il a été un des joueurs fondamentaux de cette victoire», a également analysé le natif de Belgrade. Pour le moment, l’ancien de la Fiorentina, qui a affirmé «rêver du Ballon d’Or», reste concentré sur la Vieille Dame mais pourquoi pas un avenir proche au PSG…