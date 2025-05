FC Barcelone : Eric Garcia n’en revient pas

Le FC Barcelone a vécu une soirée absolument dingue. D’abord menés 0-2 à la pause, les Catalans ont pris les devants en seconde période pour prendre l’avantage 3-2 à quelques minutes du terme. Alors qu’ils pensaient tenir la qualification dans leurs mains, Acerbi est parvenu à égaliser dans les derniers instants. L’Inter a ensuite fini le travail en prolongation pour l’emporter 4-3 et obtenir son ticket pour la finale de Ligue des Champions. «Le football, c’est parfois des erreurs. En deuxième mi-temps, nous avons été largement supérieurs. Nous avons montré notre valeur collective. En prolongation, ils ont très bien maîtrisé le match, et c’était déjà difficile. Je ne pense pas que cela nous affectera dimanche (pour le Clasico, ndlr). Nous avons dépassé les attentes. L’équipe ressort plus forte aujourd’hui, même si ce n’était pas le cas» explique Eric Garcia sur Movistar.

Premier buteur barcelonais de la soirée, le défenseur estime que son équipe méritait la qualification après cette double confrontation complètement folle. «Je pense que le football a été très cruel envers nous. On a à nouveau été menés 0-2. Cette équipe a un caractère incroyable. Après ça, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ce stade. On a marqué trois fois et, pour une raison ou une autre, ou à cause de facteurs externes, ça n’a pas tourné comme prévu. On sait tous ce qui est arrivé à cet arbitre la dernière fois qu’on est venus ici. On doit être fiers des supporters et des joueurs. Beaucoup ne nous faisaient pas confiance, ils disaient que c’était une année de transition, et regardez ce qu’on a créé. Il nous reste encore à gagner le championnat» se persuade-t-il.