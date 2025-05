Ligue des Champions : Madrid jubile après l’élimination spectaculaire du FC Barcelone

Dès le coup de sifflet final, une vague de réactions submergeait les réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, c’était surtout pour saluer le spectacle grandiose offert par l’Inter et le FC Barcelone dans cette immense demi-finale retour (4-3). Il faut en effet remonter à 2018 pour voir 13 buts inscrits dans une demi-finale aller-retour de Ligue des Champions. Ajoutez à cela la fin de la règle des buts à l’extérieur et vous obtenez un fantastique cocktail qui a régalé toute la planète football, même si les Blaugranas ne partagent sûrement pas cet avis ce matin. Hier soir, le Barça n’a d’ailleurs pas manqué de tirer à vue sur l’arbitre du match, Szymon Marciniak.

Une défense pointée du doigt

En attendant, les réseaux sociaux n’ont pas uniquement rendu hommage aux 22 acteurs de la partie. Très vite, des maillots du Real Madrid ont été de sortie. Vous l’aurez compris, les fans merengues ne se sont pas privé de rappeler que la Ligue des Champions restait une spécialité maison. Dans les médias madrilènes, AS et Marca ont tous les deux titré sur « la minute en trop » qui a coûté l’égalisation d’Acerbi, tout en rappelant la fin du rêve du triplé. D’autres, en revanche, ont été plus moqueurs envers l’équipe d’Hansi Flick. Célèbre journaliste de AS fan de la Casa Blanca, Tomas Roncero est apparu sur le plateau d’El Chiringuito portant le maillot nerazzurro et chantant le tube italien « Sara perché ti amo ».

Consultant de la célèbre émission espagnole, l’ancien Merengue Guti n’a pas épargné non plus les Catalans, même si, lui, a donné une explication tactique, au lieu de vouloir uniquement chambrer. « Le Barça ne générait rien. Si Lamine Yamal ne faisait rien, il ne se passait rien. Au final, cette erreur d’Araujo condamne un peu le Barça. Avec le Barça, c’est toujours pareil toute la saison. Ils encaissent beaucoup de buts. Quand on te met quatre buts à l’extérieur, c’est difficile d’aller en finale. Ça a toujours été à pile ou face. A chaque fois, c’est retombé du bon côté sauf cette fois. C’est bien d’attaquer, marquer beaucoup de buts, mais une équipe qui veut aller en finale ne doit pas encaisser autant de buts. Marquer 6 buts ne t’a pas suffi pour aller en finale. Le Barça a joué avec le feu durant toute la saison. »

Le Clasico s’annonce explosif

Autre amoureux du Real Madrid et ami de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre s’est régalé en rappelant aux Barcelonais leur attitude envers l’arbitre du match quelques jours après avoir pointé du doigt celle du Real avant la finale de la Coupe du Roi. « La Ligue des Champions, c’est un autre niveau. La Ligue des Champions, ce n’est pas ce genre de choses et le Barça n’est pas fait pour gagner la C1. Offensivement, ils sont très bons. Ces jeunes ont un futur brillant. Mais ça ne suffit pas pour gagner la Ligue des Champions. Un Inter normal ne peut pas te mettre 7 buts en deux matches. Le Barça c’est un désastre en défense et ils se plaignent de l’arbitre. Ils critiquent le Real Madrid pour les vidéos de Real Madrid TV (contre les arbitres, ndlr) et pour ce qu’il s’est passé en finale de la Coupe du Roi et au final ils critiquent l’arbitre. Défendez mieux ! L’Inter vous en a mis quatre. Ils tenaient entre leurs mains la remontada historique du meilleur Barça de ces dix dernières années. Et en une demi-heure, tu rentres à la maison parce que tu ne sais pas défendre. »

Autant de critiques difficiles à entendre côté blaugrana au vu de la saison compliquée de la Casa Blanca. « Le piège dont a souffert le Barça est historique. C’est une honte que l’UEFA ait mis cet arbitre, dont tout le monde sait qu’il est madridista. C’est lui qui nous a éliminés il y a deux ans. Le penalty sur Lamine Yamal, la faute sur Gerard Martin lorsqu’il y avait 3-3. Bravo aux Madridistas, vous avez gagné votre premier titre, à savoir que le Barça n’aille pas en finale », a déclaré le journaliste Jordi Jota. Des propos auxquels a immédiatement réagi Guti. « Complot mondial contre le Barça, mais vous avez pris sept buts. (rires) » Autant vous dire que le Clasico de samedi entre un Madrid ravi de l’échec catalan en C1 et un Barça revanchard s’annonce XXL.