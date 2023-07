Mercato Juventus : le PSG joue la montre dans le dossier Dušan Vlahović…

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, on vous rapportait en exclusivité que le club anglais de Tottenham faisait du buteur serbe de la Juventus, Dušan Vlahović, une priorité absolue en cas de départ de son attaquant vedette, Harry Kane pour le Bayern Munich. Si la température n’a absolument pas bougé ces derniers jours en Angleterre, les négociations entre les Londoniens et les Turinois restent aujourd’hui impossibles, tant que la vente de l’international britannique en Bavière n’est pas actée. Par peur de perdre du temps sur ses autres projets estivaux, les Bianconeri pourraient bien changer d’air pour verrouiller cette fameuse grosse vente si attendue durant ce mercato d’été. Surtout depuis l’explosion de la rumeur impliquant Romelu Lukaku et le retrait officiel de l’Inter Milan dans le dossier.

Après une saison particulière, ponctuée par de nombreux problèmes extra sportifs, la Juventus cherche à reconstruire ses fondations par tous les moyens possibles avec sa nouveau conseil administration et le club piémontais tente ainsi de réduire la masse salariale et le nombre de contrats professionnels dans l’effectif pour alléger la situation globale. Comme nous vous le révélions en exclusivité, les Bianconeri testent le marché pour trois joueurs dans l’espoir d’en vendre au moins un : Dušan Vlahović, Federico Chiesa ou Gleison Bremer. Mais aujourd’hui, c’est bien une vente du Serbe qui est privilégiée en raison du marché estival des attaquants.

Accord avec le joueur et garanties sportives

Selon nos informations, le Paris Saint-Germain reste plus que jamais confiant dans le dossier Dušan Vlahović puisqu’un accord a d’ores et déjà été trouvé avec le joueur serbe de 23 ans sur un contrat de cinq années pour un salaire autour des 11 millions annuels, assortis de nombreuses primes sur le nombre de buts marqués et de matchs joués. De plus, plusieurs promesses ont été fixées au Serbe après des négociations entre le camp de Vlahović et les dirigeants parisiens, articulées autour du futur statut du joueur dans la reconstruction du PSG. Le nouvel entraîneur espagnol, Luis Enrique n’est pas insensible à la piste serbe : le dossier a été, au contraire, pleinement validé par l’ancien sélectionneur de la Roja, dans l’espoir de faire de Dušan Vlahović le numéro 9 du nouveau projet technique. Les tests médicaux réalisés au centre J|Medical, pour le début de la préparation de la Juve, ont été plutôt rassurants quant à la forme physique de l’international des Оrlovi, connu pour ses soucis récents de pubalgie. Mais le plus dur reste à faire pour le PSG : boucler le deal avec la Juventus.

Néanmoins, tous les signaux sont au vert du côté de Paris et le temps joue clairement en la faveur des Parisiens. La Vieille Dame a un besoin urgent de vendre pour accélérer le dossier Romelu Lukaku et ne peut donc pas se permettre de patienter trop longtemps en laissant en stand-by les intérêts parisiens pour Dušan Vlahović. Le Serbe est considéré, à ce jour par la nouvelle direction turinoise, comme la plus grande valeur marchande de l’effectif. D’après nos indiscrétions, le PSG n’est pas contre l’idée de jouer la montre et espère ainsi faire chuter les demandes italiennes grandissantes qui avoisinent un montant de 80 millions d’euros pour le Serbe. La pression se trouve surtout dans la région du Piémont et les dirigeants de la Juventus ne sont pas en position de force, à l’heure où le conseiller sportif du PSG, Luis Campos a conscience que certains profils parisiens (Hugo Ekitike, Julian Draxler ou encore Carlos Soler) sont surveillés par les Turinois depuis plusieurs mois. Ce qui faciliterait clairement les négociations, ajoutant ainsi des moyens de faire pression sur la Juventus et la concurrence de Tottenham.