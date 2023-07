Mercato PSG : l’échange improbable avec la Juventus pour recruter Dusan Vlahovic !

La suite après cette publicité

Après une saison particulière, ponctuée par de nombreux problèmes extra sportifs, la Juventus cherche à reconstruire ses fondations par tous les moyens possibles. Pour cela, en plus d’avoir réduit la masse salariale et le nombre de contrats professionnels dans l’effectif avec les départs actés (Di Maria, Cuadrado…), la nouvelle direction sportive n’hésitera pas à tester le marché pour plusieurs de leurs joueurs cadres, dont notamment l’attaquant serbe Dušan Vlahović.

Pour l’accueillir, plusieurs cadors européens sont prêts à accueillir le buteur des Aigles (21 sélections, 13 buts), auteur de 14 réalisations et 4 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot bianconero. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, Tottenham a placé le joueur de 23 ans tout en haut de sa liste de cibles prioritaires pour pallier une probable perte de Kane à la pointe de l’attaque.

Hugo Ekitike inclus dans l’opération ?

Mais le Paris Saint-Germain, toujours intéressé par son profil, pourrait proposer un échange plutôt improbable au club de la Vieille Dame… En effet, selon les dernières indiscrétions de La Gazzetta dello Sport - dans son édition du jour, le champion de France en titre serait prêt à inclure son attaquant de 21 ans Hugo Ekitike, arrivé l’été dernier au club de la capitale sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 36 millions d’euros, pour faciliter les négociations.

Un échange qui pourrait faire du bien à l’équipe aujourd’hui dirigée par Luis Enrique, qui profiterait des services d’un attaquant au gabarit imposant et parfait pour renforcer le secteur offensif. Ekitike aurait également l’occasion de relancer sa carrière après une première saison sous le maillot rouge et bleu assez compliqué, n’ayant inscrit que 4 réalisations et délivré 4 offrandes en 32 matches. De quoi faire profiter les deux clubs d’un accord gagnant-gagnant ?