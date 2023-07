Mercato Juventus : Tottenham prêt à doubler le PSG dans le dossier Dušan Vlahović !

La suite après cette publicité

Après une saison particulière, ponctuée par de nombreux problèmes extra sportifs, la Juventus cherche à reconstruire ses fondations par tous les moyens possibles. D’abord en élisant un tout nouveau conseil d’administration articulé autour du duo Gianluca Ferrero et Maurizio Scanavino avec le directeur sportif Cristiano Giuntoli à la barre du navire. Et ensuite, en réduisant la masse salariale et le nombre de contrats professionnels dans l’effectif avec les départs actées de Juan Cuadrado, Leandro Paredes et Angel Di Maria qui devraient être rejoints par d’autres dossiers en cours de ventes du côté du Piémont. Le constat de départ est simple pour la Vieille Dame : ce mercato d’été est placé sous le signe des bénéfices. Et en ce sens, la nouvelle direction sportive n’hésitera pas à tester le marché pour plusieurs de leurs joueurs cadres, dont notamment l’attaquant serbe Dušan Vlahović, recruté à la Fiorentina en janvier 2022 pour un montant de 82 millions, bonus compris.

L’avenir d’Harry Kane est l’un des plus gros dossiers dans ce mercato d’été. Après avoir multiplié les pistes comme Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou Victor Osimhen (Napoli), la direction bavaroise a fait de l’attaquant de Tottenham sa principale cible pour renforcer l’attaque. Malgré deux offres refusées dont une dernière à 80 millions d’euros fixes plus des bonus, le Bayern est bien déterminé à poursuivre les négociations avec les dirigeants britanniques, afin de les faire craquer avec une ultime offre difficilement refusable. D’ailleurs, le club allemand essaye d’accélérer du côté des ventes en dressant une liste de sept joueurs indésirables, dont les sommes de vente pour être réinvesties dans la transaction pour Harry Kane et ainsi sécuriser cette signature collector pour l’écurie bavaroise.

Si la vente de Harry Kane est loin d’être actée, les dirigeants des Spurs ont déjà coché des noms si le meilleur buteur de l’histoire de leur club venait à plier bagages pour le Bayern Munich - ou une autre destination. Selon nos informations, Tottenham a placé l’attaquant serbe Dušan Vlahović tout en haut de sa liste de cibles prioritaires pour pallier une probable perte de Kane à la pointe de l’attaque. En effet, malgré le départ de l’Italien Fabio Paratici du poste de directeur général du club anglais suite à l’Affaire Pluvalenze en Italie, les Spurs entretiennent toujours de très bonnes relations avec la Juventus depuis les arrivées de Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur dans le nord de Londres. De plus, il nous a été confirmé que les Turinois privilégiaient une vente de Vlahović, plutôt que Federico Chiesa ou Gleison Bremer. Les dirigeants italiens sont convaincus que la conjecture du mercato estival est plus propice à une vente du Serbe pour maximiser sa valeur, et qu’il serait aussi plus facilement remplaçable au vu des attaquants disponibles. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il est évalué à 70 millions par le club italien.

D’ailleurs, d’après nos indiscrétions, Tottenham est intéressé par le Serbe de 23 ans depuis plusieurs années et se trouvait déjà dans la course avec Arsenal et la Juventus quand le natif de Belgrade évoluait encore à la Viola. C’est en toute logique que les Bianconeri ont récemment sondé la direction des Spurs pour une vente de Vlahović. Des appels de phare qui ne laissent pas indifférents les anciens pensionnaires du White Hart Lane. La transaction reste, pour le moment, en suspens puisque le marché des buteurs est conditionné par le départ de Harry Kane. Selon nos informations, beaucoup de clubs européens attendent que le premier domino tombe pour accélérer d’autres dossiers. C’est le cas des Spurs qui se tiennent prêts à boucler la venue de Dušan Vlahović, grillant la priorité au Paris Saint-Germain qui surveille bel et bien la situation du joueur depuis plusieurs mois et reste dans la bataille avec Tottenham. Un véritable jeu de chaises musicales qui impliquent plusieurs attaquants et équipes dont Gonçalo Ramos (Benfica), Victor Osimhen (Napoli), Randal Kolo Muani (Francfort), Romelu Lukaku (Chelsea) et João Félix (Atlético).