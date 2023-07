Les curieuses pistes de la Juventus pour l’après-Dusan Vlahovic

La suite après cette publicité

Le virage est serré pour la Juventus. Cet été, c’est un vrai changement auquel se prépare le club du Piémont. Sans coupe d’Europe ou alors simplement avec la Ligue Europa Conférence, la direction a besoin de vendre des éléments essentiels pour assurer son train de vie autrefois fastueux. Il n’y a pas qu’au milieu que ça va bouger. Il faut des liquidités et pour cela vendre ses éléments qui rapportent le plus, ou qui coûtent le plus. Outre Paul Pogba, deux noms reviennent en premier lieu avec Federico Chiesa et Dusan Vlahovic.

Le premier est courtisé en Angleterre, tout comme le second, qui est également dans le viseur du Bayern et du PSG. Le rekordmeister en a fait sa cible principale en cas d’échec avec Harry Kane, quand le champion de France souhaite en faire l’un de ses leaders d’attaque, avec ou sans Kylian Mbappé. Le journal Le Parisien affirmait même hier soir que de premières discussions ont eu lieu avec la Vieille Dame pour le Serbe, qui serait intéressé à l’idée de venir à Paris.

À lire

La Juventus Turin multiplie les pistes pour renforcer son milieu de terrain !

Scamacca pisté par la Juventus

Un potentiel transfert rapporterait environ 70 M€ aux Bianconeri, qui ont entamé des démarches pour l’après. D’après Sky Sport Italia, la direction prospecte et a coché deux noms en priorité. Il y a d’abord un ancien joueur visé par le PSG : Gianluca Scamacca. Ce dernier est proche de la Roma depuis plusieurs semaines après avoir vécu une saison compliquée avec West Ham (8 buts en 27 matches toutes compétitions confondues), notamment en raison d’une blessure au genou.

La suite après cette publicité

L’attaquant italien de 24 ans, transféré l’été dernier contre 35 M€ en provenance de Sassuolo, a un concurrent direct. Il s’agit de Noah Okafor. Âgé de 23 ans, le Suisse sort lui aussi d’un exercice un peu délicat. Malgré ses 10 buts en 32 rencontres avec le RB Salzbourg, l’avant-centre a fini par perdre sa place de titulaire, avant d’être carrément écarté pour une fracture au métatarse en fin de saison. Il a en revanche l’avantage d’avoir un contrat prenant fin en 2024, ce qui pourrait avantager la Juve.