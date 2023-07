Le PSG est passé à l’action pour Dusan Vlahovic !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est en train de vivre un sacré mercato estival. Le club de la capitale est actuellement dans les cordes et tente de reprendre la main dans le dossier Mbappé, après avoir été sonné par le Bondynois. Ce dernier ne souhaiterait pas prolonger et aujourd’hui, la principale interrogation est de savoir s’il rejoindra le Real Madrid dès cet été ou libre de tout contrat en 2024.

De leur côté, les Rouge et Bleu mettent la pression sur leur numéro 7, mais ils n’oublient pas de renforcer leur effectif. Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Kang-In Lee et Manuel Ugarte ont déjà rejoint Paris et il y a fort à parier pour que d’autres recrues suivent, que Mbappé reste ou non. Le milieu italien Cher Ndour est attendu, mais c’est surtout en attaque que le PSG veut se renforcer.

Dernièrement, les noms de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé ont été cités. Ce soir, c’est une autre piste qui semble prendre de l’épaisseur. Selon Le Parisien, les champions de France en titre foncent sur Dusan Vlahovic. Âgé de 23 ans, l’international serbe (21 sélections, 13 buts) sort d’une deuxième saison compliquée avec la Juventus. Auteur de 14 buts et de 4 passes décisives en 42 matches, toutes compétitions confondues, l’ancien pensionnaire de la Viola fait partie des Bianconeri annoncés sur le départ. La faute à une Juventus qui se prépare à vivre une année sans coupe d’Europe.

Recruté à l’hiver 2022 pour environ 80 M€, Vlahovic se sait courtisé par plusieurs grands d’Europe dont le Bayern Munich et donc Paris. Il n’a pas le même profil que RKM ou Dembélé, mais le Serbe possède celui d’avant-centre efficace. Ce que recherche activement le PSG après les échecs Icardi et Ekitike. Le Parisien nous explique que les Rouge et Bleu ont déjà sondé la Vieille Dame et les premiers retours seraient bons. Côté joueur, Vlahovic serait tenté à l’idée de rejoindre la capitale française. Pour le prix, le Serbe serait estimé à 70 M€, soit un tarif bien moins élevé qu’un Osimhen, que Paris a courtisé, mais pour qui le Napoli veut 180 M€.