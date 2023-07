Juventus : que doit faire Paul Pogba ?

La suite après cette publicité

Pogback. Pendant des semaines, la Juventus Turin a usé et abusé de ce hashtag sur les réseaux sociaux pour célébrer le retour du milieu français, 6 ans après son départ pour Manchester United. Il faut dire que le club turinois pensait alors avoir frappé un grand coup en chipant son ancien joueur au nez et à la barbe d’autres clubs européens, libre de tout contrat.

Pour y parvenir, la Juve a lâché un salaire de 8 M€ par saison, mais aussi ses espoirs très vite. Touché durant la présaison, le milieu français a tout tenté pour être disponible pour la Coupe du Monde, au détriment de son club. Et il a fini la saison avec 10 petites apparitions au total. Si décevant que la Juve est prête à le laisser filer en Arabie saoudite, comme nous vous l’expliquions ce matin.

Al-Ahli fait le forcing

La Gazzetta dello Sport dévoile de nouveaux détails, et assure que malgré les démentis du clan Pogba, il existe bel et bien une offre, en provenance d’Al-Ahli et pas d’Al-Ittihad, avec un contrat de 3 ans et une somme de 100M€ hors bonus pour convaincre le joueur. Car c’est bien là que tout se joue. La Juve est bien disposée à le céder, et ne réclame que 10 M€ de transfert à Al-Ahli.

Reste à savoir ce que va décider Paul Pogba. Partir par la petite porte de la Juventus et mettre en péril la suite de son aventure en équipe de France ? Il a l’Euro 2024 dans la ligne de mire. S’il a entendu son sélectionneur Didier Deschamps dire qu’il regardait attentivement ce qu’il se passe en Arabie saoudite, il sait que la compétitivité y est encore moins grande. Et il a déjà du retard à rattraper suite à l’éclosion des Camavinga et Tchouameni, et à la confirmation de Rabiot. Après avoir favorisé, sans succès, les Bleus dans son processus de récupération, Pogba va-t-il faire de même sur le terrain du mercato ?