PSG : Lizarazu vole au secours de Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain cet été. Le joueur de 25 ans, après sept ans passés au club, rejoindra le Real Madrid comme nous vous l’avions annoncé le 7 janvier dernier. Critiqué pour ses dernières sorties avec le maillot francilien notamment en Ligue des Champions, le Parisien a reçu le soutien de Bixente Lizarazu, ancien international français.

«Ce n’est ni une machine, ni un robot ! Quelque part, c’est plutôt rassurant. Cela reste un être humain qui, pour performer, a besoin de se sentir aimé, considéré et de ressentir une atmosphère positive autour de lui. C’est même étonnant qu’il n’ait pas été affecté encore plus tôt. Il a été capable de réussir de grandes performances, avec ces deux doublés à la Real Sociedad (2-1, le 5 mars) et à Barcelone (4-1, le 16 avril). Mais c’était inévitable qu’il soit rattrapé par tout ça et qu’il soit moins capable de se transcender. C’était trop conflictuel. Le corps marche bien quand la tête va bien», a expliqué l’ancien joueur du Bayern Munich dans les colonnes de L’Équipe. Il jouera son dernier match au Parc des Princes avec le PSG dimanche soir, face à Toulouse.

