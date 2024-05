Liverpool : Jürgen Klopp garde un mince espoir dans la course au titre

Tombeur de Tottenham à Anfield au terme d’un drôle de match le week-end dernier (4-2), Liverpool, qui restait sur deux contre-performances face à Everton et contre West Ham, a repris sa marche en avant en championnat. En plus d’avoir fortement contrarié les chances du club londonien de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les Reds ont gardé un mince espoir de se mêler à la lutte finale pour la course au titre. Au regard du classement, la tâche s’annonce compliquée pour le club de la Mersey qui accuse 6 points de retard sur Arsenal, leader de Premier League, et 5 sur son dauphin. Mathématiquement, tout reste possible pour les hommes de Jürgen Klopp qui devront néanmoins compter sur des faux pas adverses et réaliser un sans-faute pour se hisser en tête du classement.

Un scénario difficile mais envisageable pour l’entraîneur de Scousers. «Dites aux garçons que nous avons encore une chance. Nous pouvons voir le tableau, nous pouvons tous lire la situation. S’attend-on à ce qu’ils perdent trois matchs ? Manchester City doit perdre trois matchs - difficile de voir ça. Mais on ne sait jamais. Arsenal doit perdre deux matchs - difficile. Les deux jouent avant, s’ils perdent tous les deux, parlons-en… Nous avons la chance de dépasser à nouveau les 80 points. Comme tout dans la vie, vous ne devriez jamais prendre des choses comme ça pour acquise», a déclaré le technicien allemand devant la presse.