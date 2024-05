Serie A : l’Inter Milan et Marcus Thuram collent 5 buts à Frosinone

Face à un club déjà champion d’Italie, Frosinone n’en demandait peut-être pas autant. Confrontés à l’Inter Milan ce vendredi, les joueurs d’Eusebio Di Francesco ont littéralement été giflés puisqu’ils se sont inclinés 5-0. Une véritable démonstration de force lancée par Frattesi dès la 19e minute de jeu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 92 36 67 29 5 2 86 19 17 Frosinone 32 36 -25 7 11 18 43 68

Arnautovic y était également allé de son but à l’heure de jeu (60e), avant d’être imité par Buchanan (77e), Lautaro Martinez (80e), et l’international français Marcus Thuram venu clore le spectacle (84e). Au classement, l’Inter reste évidemment leader tandis que Frosinone est 16e et toujours pas officiellement maintenu.