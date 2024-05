José Mourinho regrette d’avoir snobé le Portugal

Après la Coupe du Monde 2022, Fernando Santos a cédé sa place à Roberto Martinez pour le poste de sélectionneur. Pourtant, l’ancien entraîneur d’Everton n’était pas le premier choix. Comme le révèle A Bola, José Mourinho était le technicien ciblé, mais le technicien portugais de 61 ans a préféré refuser le poste de sélectionneur, pour rester à l’AS Roma.

La suite après cette publicité

«La chose la plus normale aurait été que j’accepte l’invitation. C’est déjà arrivé deux fois, mais le moment n’était pas le bon. Lors de cette dernière invitation, j’ai laissé l’émotion l’emporter sur la raison et j’ai décidé de rester à la Roma. C’était une erreur. Le Portugal a l’une des meilleures équipes du monde en ce moment, c’est une équipe incroyable, je le sais, mais j’ai ressenti une grande connexion avec la Roma et les fans, et c’est pourquoi j’ai refusé», a regretté Mourinho. Finalement, ce dernier a été débarqué du club italien en janvier.