Serie A : déja champion, l’Inter accroche la Lazio

Suite de la 37ème journée de Serie A ce dimanche après-midi. L’Inter ouvrait les portes de son stade Giuseppe Meazza à la Lazio. Si cette affiche comptait pour du beurre pour les Milanais, les Laziali avaient l’espoir de toujours surfer sur la forme actuelle pour grimper au classement afin de s’assurer le meilleur ticket européen possible. Pour les Nerazzurri, l’occasion était surtout parfaite pour célébrer un peu plus le titre de champion d’Italie devant des tifosi comblés de bonheur, et qui avaient réservé de jolis tifos pour ce dernier match à domicile.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 93 37 67 29 6 2 87 20 2 Milan 74 37 27 22 8 7 73 46 3 Bologne 67 36 24 18 13 5 51 27 4 Juventus 67 36 21 18 13 5 49 28 5 Atalanta 66 36 28 20 6 10 67 39 6 Rome 61 37 19 17 10 10 63 44 7 Lazio 60 37 10 18 6 13 48 38 8 Fiorentina 54 36 13 15 9 12 55 42 9 Torino 53 37 3 13 14 10 36 33 Voir le classement complet

En première période, Daichi Kamada a ouvert le score (32e) alors que le but de Valentín Castellanos (5e) avait été refusé au VAR. Denzel Dumfries a égalisé en fin de rencontre (87e) pour accrocher le nul (1-1). Au classement, l’Inter reste toujours large leader de Serie A avec le Scudetto déjà en poche, tandis que la Lazio occupe une belle place dans la course à l’Europe avec cette jolie 6ème place. Le weekend prochain, dans le cadre de l’ultime journée du championnat italien, les Nerazzurri joueront contre le Hellas Vérone, alors que les Biancocelesti affronteront Sassuolo, déjà condamné à la descente.