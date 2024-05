Les 20 pépites à suivre à l’Euro U17 2024

Enzo Sternal (16 ans/Olympique de Marseille/France)

On ne le présente plus vraiment, mais c’est le grand talent du centre de formation de l’Olympique de Marseille avec le milieu de terrain Darryl Bakola qui également dans la liste française. Arrivé de l’AS Nancy-Lorraine à l’été 2022, l’attaquant a brillé cette saison avec les U19 phocéens en atteignant la finale de la Coupe Gambardella qui aura lieu le samedi 25 mai prochain contre … l’AS Nancy-Lorraine. Néanmoins, il ne disputera pas ce match pour cause d’Euro U17. Également premier de sa poule en championnat U19 avec l’OM, il affiche 14 buts en 25 apparitions et ne cesse d’empiler les buts. Performant aussi en équipe de France U17 et parfois utilisé dans d’autres registres (seconde pointe, milieu offensif et même milieu gauche), il fera parler sa polyvalence. Buteur, créateur, dribbleur, Enzo Sternal sait qu’il sera attendu avec les Bleuets.

Rayane Messi (16 ans/Dijon FCO/France)

Lui aussi fait beaucoup parler de lui. Plus jeune joueur à porter le maillot de Dijon à 16 ans, 10 mois et 13 jours, il a même marqué une semaine plus tard et est devenu le plus jeune buteur de l’histoire des Bourguignons. Des débuts probants en National 1 pour l’ailier gauche qui a pu disputer déjà 4 rencontres à ce niveau (1 but). Des débuts éclatants pour un joueur qui a alterné entre l’équipe U19 et le National 3 auparavant. Avec les Bleuets, il s’est également bien acclimaté et a participé à la qualification facile de son équipe à l’image de son doublé contre l’Angleterre (2-1). Suivi par des grands clubs comme l’Olympique de Marseille et Lille, le jeune Rayane Messi risque d’alimenter les rumeurs après cette compétition où il sera l’un des joueurs attendus côté tricolore.

Joane Gadou (17 ans/Paris Saint-Germain/France)

Direction cette fois le Paris Saint-Germain avec Joane Gadou. Défenseur central robuste d’1m95, le natif d’Aubervilliers est l’un des grands espoirs du centre de formation francilien. Après Senny Mayulu, Ethan Mbappé et Yoram Zagué qui ont eu quelques apparitions dans le groupe professionnel, il n’a connu que deux convocations contre la Real Sociedad et l’AS Monaco sans entrer en jeu. Excellent cependant avec l’équipe U19 (19 matches) où il y a disputé la Youth League, il a déjà été surclassé en équipe de France U18 et sera à coup sûr un élément fort des Bleuets du côté de Chypre.

Ethan Nwaneri (17 ans/Arsenal/Angleterre)

Débuter à 15 ans en Premier League, cela semble fou, mais Ethan Nwaneri l’a fait. S’il n’a joué qu’un match de plus avec l’effectif professionnel, il s’est durablement installé avec la réserve et a pris une autre dimension. Avec 18 buts et 4 offrandes en 20 matches, le milieu offensif gaucher a su devenir un patron autour de joueurs qui ont entre deux et trois ans de plus que lui. Polyvalent et capable de jouer partout sur le front de l’attaque, mais aussi dans l’entrejeu, Ethan Nwaneri est un véritable phénomène prédestiné à aller au plus haut niveau. Il avait d’ailleurs participé au dernier Euro U17 l’an dernier avec l’Angleterre où il avait décroché la 5e place.

Stephen Mfuni (16 ans/Manchester City/Angleterre)

Du côté des Three Lions, il faudra aussi surveiller le jeune Stephen Mfuni. Âgé de 16 ans, ce cadre de l’équipe U18 de Manchester City (25 matches, 2 buts et 1 offrande) s’est aussi installé avec la sélection anglaise. Aligné aux côtés de son compère Kian Noble en club comme en équipe anglaise U17, Stephen Mfuni se distingue par de grosses qualités de relance et la capacité à casser les premières lignes. Se projetant beaucoup et doté d’une belle capacité d’anticipation. Stephen Mfuni dégage beaucoup de sérénité pour son jeune âge.

Geovany Quenda (17 ans/Sporting CP/Portugal)

Anhá Candé qui a tout cassé en Youth League avec le FC Porto n’a pas été sélectionné par l’équipe U17 du Portugal ? Pas de problème, il y a Geovany Quenda pour faire mal devant. Exceptionnel avec l’équipe U23 du Sporting CP (9 buts et 7 offrandes en 23 matches), l’ailier droit a aussi tiré son épingle du jeu en troisième division avec l’équipe B du Sporting CP (2 buts et 2 offrandes en 9 rencontres). Rapide, technique, altruiste et efficace, le gaucher est performant et reste notamment sur 3 buts et 1 cape lors des 3 matches du rassemblement de mars. Si le Portugal dispose d’une grosse équipe, Geovany Quenda est l’un de ses meilleurs représentants.

Rodrigo Mora (17 ans/FC Porto/Portugal)

Le patron du Portugal sera sûrement Rodrigo Mora. Estimé comme la grande star en devenir du FC Porto, le milieu offensif de 17 ans sort d’une saison éclatante avec le club portugais. Demi-finaliste de la Youth League dont il a été le meilleur buteur avec Amin Chiakha (7 réalisations en 9 matches), il a réalisé la saison en D2 portugaise avec le FC Porto B (28 matches, 4 buts et 2 passes décisives). Nettement surclassé malgré un physique frêle (1m68), il déchaîne déjà les passions. En mars dernier, il avait brillé avec l’équipe U17 du Portugal avec deux buts et une passe décisive en trois matches sur son rassemblement.

Andrija Maksimovic (16 ans/Étoile Rouge de Belgrade/Serbie)

La Serbie a souvent été une référence dans la formation et Andrija Maksimovic est la dernière trouvaille de l’Étoile Rouge de Belgrade. Seulement âgé de 16 ans, ce produit de la formation de l’Étoile Rouge de Belgrade a été prêté en deuxième division au Graficar Belgrade pour s’aguerrir. Sa saison a été importante et formatrice pour lui avec 6 buts et 1 passe décisive en 22 matches. Déjà habitué à un certain niveau de compétitivité, il fera valoir cette expérience face à des joueurs de son âge.

Mihajlo Cvetkovic (17 ans/FK Cukaricki/Serbie)

Serbie toujours, mais un cran plus haut sur le terrain, on retrouve Mihajlo Cvetkovic, l’autre homme fort de cette sélection U17 des Aigles Blancs. Se produisant déjà en première division avec son équipe, il compte 4 buts et 4 offrandes en 30 rencontres. Cela lui a permis de découvrir aussi la Coupe d’Europe avec l’Europa Conference League. Dominant contre les joueurs de son âge, il brille aussi avec la sélection U17 avec déjà 6 buts et 3 passes décisives en 13 capes.

Adam Sosna (17 ans/Juventus/Tchéquie)

La Juventus mise de plus en plus sur sa jeunesse et dans son académie, on retrouve notamment Adam Sosna. Ailier gauche de 17 ans, celui qui est arrivé à l’hiver 2023 du Slavia Prague s’est parfaitement adapté. Pas encore en Primavera malgré une convocation, ce sera la prochaine étape pour lui. Ailier remuant, technique et doté d’une belle qualité de frappe, Adam Sosna a brillé cette saison avec 11 buts et 7 passes décisives en 20 matches. Capable d’évoluer sur les deux ailes, mais aussi milieu offensif, il est capable de faire mal dans les petits espaces et sera un des joueurs à suivre côté Tchéquie.

Oliver Hojer (17 ans/Copenhague/Danemark)

Quart de finaliste de la Youth League avec Copenhague en étant l’un des plus jeunes de l’équipe, Oliver Hojer a sorti une bonne saison avec l’équipe U19 (22 matches, 4 buts et 4 offrandes). Box-to-box, capable de jouer sur un côté, il dispose d’une belle qualité de frappe, notamment sur les coups de pied arrêtés. Créatif est doté d’une belle vision du jeu, le droitier sera le maître à jouer de la sélection danoise.

Chido Obi (16 ans/Arsenal/Danemark)

Les belles passes d’Oliver Hojer risquent bien d’arriver jusqu’à lui. Talent du centre de formation d’Arsenal, Chido Obi est un attaquant d’1m88 qui dénote autour de ses jeunes camarades. Arrivé il y a deux ans de Copenhague, il écrase tout cette saison avec les jeunes Gunners. En 18 matches avec l’équipe U18, il compte 32 buts et 3 passes décisives en 18 rencontres. Il a notamment mis un quintuplé contre West Ham ou un septuplé contre Norwich City. Lors d’un match avec les U16 face à Liverpool, il a mis 10 buts lors d’un succès 14-3. Nettement supérieur au joueur de son âge, il s’est déjà entraîné avec le groupe professionnel et risque fort de vite faire parler de lui au niveau supérieur. Cette compétition peut être l’occasion pour lui de s’imposer un peu plus aux yeux du grand public. Passé par les équipes de jeunes anglaises, il compte 10 buts en 14 matches le Danemark U17.

Francesco Camarda (16 ans/AC Milan/Italie)

Machine à buts célèbre pour avoir mis plus de 500 réalisations avec les équipes de jeunes de l’AC Milan, Francesco Camarda sera l’une des stars de la compétition. L’attaquant de 16 ans a encore fait des étincelles avec la Primavera avec 13 buts et 4 passes décisives en 40 matches contre des joueurs bien plus âgés de lui. Déjà apparu deux fois avec l’équipe première de l’AC Milan et amené à y jouer régulièrement à l’avenir, il fait tourner les têtes de nombreuses formations. En sélection, il reste tout autant efficace avec 7 buts et 3 passes décisives en 12 rencontres.

Federico Coletta (16 ans/AS Roma/Italie)

La classe à l’Italienne ! Milieu offensif élégant pouvant jouer un cran plus bas également, Federico Coletta est l’un des prodiges de la Nazionale. Doué pour remonter le ballon, efficace dans ses dribbles, capable d’accélérer le jeu et doté d’une excellente vision du jeu, le joueur de l’AS Roma sera l’un des joueurs créatifs à suivre sur cette compétition. Avec 15 buts et 6 offrandes en 21 matches cette saison avec l’équipe U17 de l’AS Roma, il a emmené le club en quart de finale du championnat, mais devra le laisser de côté le temps de cette compétition.

Kyrylo Digtyar (16 ans/Metalist/Ukraine)

Capitaine de la sélection ukrainienne, Kyrylo Digtyar est dans la lignée des meilleurs défenseurs centraux de son pays. Propre dans ses interventions, prenant des risques avec le ballon et réalisant de belles passes, le gauche du Metalist Kharkiv présente déjà de grosses qualités de leadership à 16 ans. Titulaire en deuxième division, il a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives en 21 rencontres. Polyvalent, il a eu la possibilité de jouer latéral des deux côtés, mais aussi milieu défensif et même milieu droit. Un défenseur doué techniquement et qui s’avance déjà comme une évidence à un niveau professionnel.

Thierry Fidjeu-Tazemeta (16 ans/Borussia Dortmund/Autriche)

Arrivé en février dernier au Borussia Dortmund, l’ailier autrichien a déjà connu une bonne adaptation. Formé à St Polten, il s’est parfaitement fondu dans le moule avec 5 buts en 10 matches en Allemagne au sein de l’équipe U17 et a notamment remporté le championnat en marquant en finale contre le Bayer Leverkusen (3-2 ap). Très grand pour un joueur de côté (1m92), le gaucher est un cadre de la sélection autrichienne où il sera l’une des attractions.

Oghenetejiri Adejenughure (17 ans/Red Bull Salzbourg/Autriche)

L’autre joueur à surveiller est Oghenetejiri Adejenughure qui cartonne avec les jeunes du Red Bull Salzbourg. Un club idéal dans l’éclosion de jeunes attaquants et qui le prouve depuis de nombreuses années. Auteur de 16 buts en 20 matches avec l’équipe U18 de Salzbourg, il a un registre assez complet. Efficace, doué dans le placement et pas maladroit dans le jeu aérien, il performe aussi en sélection. Avec 4 buts et 4 passes décisives en 8 matches avec l’équipe U18 de l’Autriche, il montre qu’il s’est vite affirmé en pointe.

Genesis Antwi (17 ans/Chelsea/Suède)

Binational pouvant jouer avec l’Angleterre, mais aussi le Ghana, le latéral droit de Chelsea poursuit le savoir-faire des Blues à ce poste (James, Livramento, Hall, Lamptey, Maatsen…) Cadre de l’équipe U18, il a aussi eu sa chance en équipe U21 (2 apparitions). Le Suédois est rapide, percutant, technique et doté d’une belle qualité de centre. Son but contre le Pays de Galles (2-1) en mars dernier a d’ailleurs permis la qualification des Blagult pour ce tournoi.

Marc Bernal (16 ans/FC Barcelone/Espagne)

Milieu défensif d’1m91, Marc Bernal est l’un des grands talents de la Masia. Utilisé à 27 reprises (2 buts et 3 offrandes) avec la réserve du FC Barcelone en troisième division, il a eu aussi l’occasion de briller en Youth League. «Son physique et sa taille sont un avantage. Il a beaucoup de qualités pour pouvoir jouer en pivot et jouer en intérieur des deux côtés, cela le rend plus polyvalent», a d’ailleurs noté son coach Rafa Marquez. Pas encore en équipe première, mais pouvant l’ambitionner assez vite, Marc Bernal sera essentiel dans le jeu de la Roja.

Igor Oyono (16 ans/Athletic Bilbao/Espagne)

Parti dans un fracas de Villarreal à Bilbao en février dernier, Igor Oyono est l’un des grands espoirs du football espagnol et il avait disputé la Coupe du monde U17 en novembre dernier à seulement 15 ans. Surclassé en U18, il est revenu en U17 pour être l’un des moteurs de la sélection espagnole. L’avant-centre qui a de bonnes qualités de dribbles, de vitesse et de percussion aura une grosse pression sur ses épaules, lui qui était le petit nouveau lors de sa dernière compétition avec la Rojita.