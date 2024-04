Rodrigo Mora, la pépite de 16 ans à plus de 100M€ du FC Porto qui écrase la Youth League

Le football portugais et la formation de grands talents, un phénomène qui s’est amplifié au fil des dernières années. Alors que le Sporting CP a toujours été une référence nationale dans le domaine, Benfica et le FC Porto ont fait davantage d’efforts au fil des dernières années. Cela se ressent quand on voit les ventes records de Vitinha (41,5M€, Paris Saint-Germain), Fabio Silva (40M€, Wolverhampton), André Silva (38M€, AC Milan) ou encore Fàbio Vieira (35M€, Arsenal). Plutôt connu pour sa capacité à s’appuyer sur des joueurs de devoir plutôt expérimentés, le coach des Dragões, Sergio Conceiçao, a su révéler quelques pépites. Cette fois encore dans l’effectif du FC Porto, on peut compter sur Francisco Conceição (21 ans), Gonçalo Borges (22 ans), João Mário (24 ans) et Diogo Costa (24 ans) tous sortis du centre de formation du club portugais. Les prochains talents sont identifiés puisque le FC Porto est actuellement demi-finaliste de Youth League et compte dans ses rangs Gonçalo Ribeiro (18 ans), Martim Fernandes (18 ans), Gonçalo Sousa (17 ans) et Anhá Candé (16 ans). Des pépites dont la plus prometteuse est sûrement le milieu offensif Rodrigo Mora (16 ans).

La suite après cette publicité

Fils de José Manuel Mora, un ancien joueur de Leixões, Braga ou encore Moreirense qui a joué lors des années 1990-2000, Rodrigo Mora semble bien parti pour connaître une meilleure carrière que son paternel et les sommets lui sont promis. Arrivé à 9 ans (en 2016) au sein des équipes jeunes du FC Porto, le prodige né le 5 mai 2007 a rapidement fait tourner les têtes. Milieu offensif créateur et polyvalent (pouvant occuper les ailes ou un rôle d’attaquant plus axial), Rodrigo Mora est également capable d’avoir une grande efficacité par le but ou la passe. Exceptionnel avec les U17 du club portugais la saison dernière (14 buts et 11 offrandes en 30 rencontres), cela lui aura valu deux choses, dont une première apparition professionnelle le 15 janvier 2023 contre Tondela avec le FC Porto B (deuxième division). À seulement 15 ans, huit mois et dix jours, il est devenu le plus jeune footballeur a évolué en professionnel au Portugal. Ensuite, c’était le 2 juin dernier avec la signature de son tout premier contrat professionnel avec le FC Porto jusqu’en juin 2026.

À lire

CdM des clubs : on connaît les 12 participants européens

Programmé pour les sommets

«C’est un jour très important pour moi car c’est une très grande étape dans ma carrière. Il est maintenant temps de continuer à travailler pour un jour intégrer l’équipe A. Je veux atteindre l’équipe A et gagner la Ligue des Champions», expliquait-il à sa signature. Un contrat professionnel qui fait office d’affaire d’État au sein du club portugais. Si logiquement il a signé pour trois ans comme tout jeune joueur qui signe son premier contrat professionnel, le club portugais entend le prolonger déjà quelques mois plus tard pour le blinder et insérer une clause libératoire dépassant les 100 millions d’euros. «Nous avons une perle, Rodrigo Mora. Je pense que sa situation contractuelle n’est pas encore réglée», a d’ailleurs rappelé récemment Nuno Lobo, candidat à la présidence du club portugais dans des propos recueillis par A Bola. Car oui le futur de FC Porto se dessine avec Rodrigo Mora.

La suite après cette publicité

Le phénomène qui se retrouve donc en deuxième division portugaise cette saison avec l’équipe B du FC Porto a déjà réussi à se faire une place dans le groupe et s’est même montré décisif avec 4 buts et 2 offrandes en 24 matches, lui qui est d’ailleurs devenu le 11 novembre dernier contre Penafiel (défaite 3-2), le plus jeune joueur de l’histoire du football portugais à marquer en deuxième division à 16 ans, 6 mois et 6 jours. Il a ainsi balayé le précédent record qui appartenait au désormais joueur du Paris Saint-Germain Cher Ndour avec le Benfica B (17 ans, 1 mois et 23 jours). Des records à la pelle pour un joueur élégant et qui s’identifie déjà aux meilleurs. «Messi, parce que c’est un génie qui fait ce qu’il veut avec le ballon et, je sens parfois que je peux le faire aussi», expliquait-il lors de sa signature professionnelle. Il a été aussi marqué par Cristiano Ronaldo comme la plupart des jeunes Portugais, mais aussi deux autres joueurs passés par Porto : «un joueur qui jouait au FC Porto et que j’aimais beaucoup, c’était Deco. Dans l’équipe actuelle (avant son départ à Al-Nassr), j’aime beaucoup Otávio. Ce sont deux génies.»

Un comportement valorisé

Ancien joueur du FC Porto parti il y a un an et demi au Paris Saint-Germain, Vitinha, avait lui confié dans un entretien pour O Jogo qu’il voyait un grand avenir se présenter pour Rodrigo Mora : «je ne veux être injuste envers personne et je ne veux pas créer d’attentes trop élevées, mais je peux dire un nom que j’entends beaucoup parler, celui de Rodrigo Mora. Pas seulement dans le football, parce que nous avons vu que c’est une star et qu’il a beaucoup de talent, mais j’ai aussi vu ce qui finit par ne pas toucher beaucoup les gens, ce qui se passe en dehors du terrain. C’est un enfant cinq étoiles, un joyau. Il travaille dur et j’espère qu’il ne perdra pas ça. Il vient d’une famille avec de très bons principes, donc j’espère qu’il restera concentré, car il a déjà le talent.»

La suite après cette publicité

Outre son père ancien joueur de football, Rodrigo Mora peut compter sur Francisco Guedes (19 ans), son beau-frère qui joue avec les U23 de Torreense. Un soutien de poids pour le jeune Rodrigo Mora, mais qui n’hésite pas à le recadrer si c’est nécessaire. «La famille est toujours impliquée dans le football, mais tout est calme, sans pression. Ils font juste comprendre à Rodrigo qu’il est encore un enfant, qu’un équilibre est nécessaire. Je lui dis de garder les pieds sur terre et de suivre son chemin. Je l’admire beaucoup, aussi parce qu’il fait partie de la famille, mais il doit tracer son propre chemin pour arriver là où il veut, en tenant compte du niveau qu’il fixe dans le jeu et à l’entraînement. Je ne peux pas imaginer le niveau qu’il peut atteindre, mais ce que je lui dis, c’est de grandir, de valoriser ce qu’il a et de réfléchir à ce qu’il veut. Il doit être le meilleur dans ce qu’il fait. C’est une fierté de le voir triompher, je me sens comme un frère aîné», évoquait-il pour A Bola. De beaux hommages dont Rodrigo Mora se montre clairement digne à l’heure actuelle.

Il impressionne en Youth League et avec les jeunes portugais

Plein de caractère, il se donne sans compter et est prêt à tout pour aider les siens. Ancien coach de Rodrigo Mora, Nuno Pimentel se souvient d’un épisode en U15 lors de la saison 2021/2022 où la pépite aurait pu manquer un match crucial contre Benfica suite à un problème à l’œil. «Il a fondu en larmes à l’idée de rater le match. En pleurant compulsivement, il a dit qu’il voulait jouer et qu’il ferait tout son possible. Il a fini par porter des lunettes à la Edgar Davids et s’est lancé. Ce sacrifice, cette passion du jeu, doit être salué. Cela montre son caractère, même à un jeune âge», soulignait-il à A Bola. Cette saison, cette capacité à se surpasser s’est ressentie en Youth League avec le FC Porto. Déjà, il avait démarré fort avec un doublé le 19 septembre dernier contre le Shakhtar Donetsk pour lancer la campagne. Il est devenu par ailleurs le plus jeune portugais à marquer un doublé dans la compétition.

La suite après cette publicité

Buteur contre Antwerp, le FC Barcelone, le Shakhtar Donetsk et auteur d’un doublé contre Mayence en quart de finale, Rodrigo Mora affiche 7 buts dans cette épreuve. Il en est le meilleur buteur à égalité avec Amin Chiakha (Copenhague) et compte un pion de plus que son coéquipier Anhà Candé. Contre l’AC Milan ce vendredi, il tentera de nouveau d’aider son équipe pour aller chercher la qualification en finale de cette compétition. Outre cela, il continue d’impressionner avec les catégories de jeunes portugaises. Après 4 buts en 6 matches avec les U15, 2 buts en 6 matches avec les U16, il reste un cadre de l’équipe U17 avec 2 buts et 1 offrande en 12 rencontres. Il y aura notamment permis de qualifier le Portugal pour l’Euro U17. Tout ce que Rodrigo Mora touche semble se transformer en or et le FC Porto se frotte les mains d’avoir une pépite comme lui dans ses rangs.