Dijon, France U17 : l’impressionnante montée en puissance de Rayane Messi

Il y a des noms plus faciles à porter que d’autres quand on est joueur de football. Si la situation est plutôt compliquée à supporter pour les fils d’anciennes gloires comme Daniel Maldini, Enzo Zidane ou encore Romeo Beckham, Rayane Messi Tanfouri vit une autre situation. S’il n’a évidemment pas de lien de parenté avec la légende du football argentin qui évolue à l’Inter Miami, le jeune ailier gauche de 16 ans est régulièrement évoqué pour son nom. Cela a commencé à partir de 2019 notamment quand il a quitté Versailles pour signer à Dijon alors qu’il avait 12 ans.

La suite après cette publicité

Passé auparavant à l’AC Boulogne-Billancourt, il avait rejoint le club des Yvelines pour des raisons bien précises comme l’avait expliqué son père Zacharie au Parisien : «on a tout simplement eu des échos plus favorables. L’ACBB est plus dans une logique de fabriquer des champions tout de suite alors que Versailles prend plus de temps sur la pédagogie et la psychologie. Je ne voulais pas que mon fils soit dégoûté du foot rapidement, je voulais un club qui le fasse travailler progressivement.» La volonté de ne pas griller les étapes pour Rayane Messi lui permet aujourd’hui de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération en France. Pour autant, très vite, il a tapé dans l’œil de grosses équipes comme Monaco, Rennes, Saint-Étienne et surtout Dijon, qui parviendra à le faire signer.

À lire

Christophe Dugarry se lâche sur Kylian Mbappé

Solide en National 3 et avec l’équipe de France U17

Passant les différentes classes d’âge avec le club bourguignon, il alterne entre l’équipe U19 (4 matches et 1 but), mais surtout la réserve qui évolue en National 3 (9 apparitions et 3 buts). De belles performances qui lui permettent également de s’entraîner avec le groupe professionnel, qui est actuellement septième de National. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Rayane Messi est amené à prochainement avoir sa chance avec le DFCO et s’illustre également avec l’équipe de France. International en U16 (8 capes, 2 buts), il est désormais au sein de l’équipe U17, où il affiche 4 réalisations et 2 offrandes en 6 matches de qualifications. Des statistiques solides pour lui qui a d’ailleurs crevé l’écran contre l’Angleterre avec un doublé lors d’une victoire 2-1. C’est donc fort de cette performance qu’il a conclu le rassemblement de mars avec les Bleuets, qui seront bien de l’aventure cet été pour l’Euro U17.

La suite après cette publicité

Interrogé par Le Parisien, son sélectionneur José Alcacer en livre un portrait flatteur : «la première fois que je l’ai vu, il était plutôt à l’aise balle au pied avec déjà ses qualités de puissance. Je le voyais à l’entraînement et je me suis dit qu’il avait un beau profil. Lui, c’est un profil technique et athlétique : il a le sens du dribble, de la percussion et parvient à lier une bonne maîtrise technique et gestuelle aussi bien lancée qu’à l’arrêt. En dehors, Rayane est très respectueux, il ne parle pas beaucoup avec les adultes, mais comme il fait partie des très bons joueurs, c’est un des leaders dans la vie de groupe, mais aussi en montrant l’exemple sur le terrain, car il répète les efforts défensifs et offensifs.» Bien au-delà de son nom, Rayane Messi se fait un prénom et entend continuer sa progression fulgurante avec Dijon et les Bleuets.