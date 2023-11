AC Milan : Francesco Camarda, la pépite de 15 ans aux plus de 500 buts

Il y a une dizaine d’années, l’AC Milan se distinguait par la montée en puissance d’un jeune espoir de son centre de formation, Hachim Mastour, qui s’avançait avec le statut de future pépite. Le milieu offensif marocain a vite eu une célébrité précoce et cela l’a fait souffrir comme il nous l’a récemment révélé dans un entretien exclusif : «oui, j’ai beaucoup souffert. J’ai traversé une période de dépression. Cela n’a pas été facile, je me suis battu tellement fort et heureusement ma famille était proche de moi. Leur dire merci du fond du cœur n’est même pas suffisant. Le monde du football, ce n’est pas simple et tu rencontres des gens qui ne te voient pas comme un garçon qui essaie de réaliser son rêve, mais comme une machine à fric. C’est comme ça que j’ai été perçu moi.» Dix ans plus tard, les Lombards disposent d’un autre phénomène précoce et bien entendu, ils tenteront cette fois d’apprendre des erreurs du passé. Pour le moment en tout cas, tout se passe bien pour Francesco Camarda.

Jeune attaquant de juste 15 ans qui est né le 10 mars 2008, Francesco Camarda est déjà considéré comme le plus grand espoir de la Primavera. Habitué à être surclassé et à battre les records de précocité, il en profite pour le faire tout en dégoûtant les gardiens adverses. Avec 247 buts lors de la saison 2018/2019, 172 buts lors de la saison 2019/2020, 64 buts lors de la saison 2020/2021, 17 buts lors de la saison 2021/2022 et également la barre des 10 buts franchis l’an dernier, Francesco Camarda compte tout simplement plus de 500 réalisations avec les équipes jeunes de l’AC Milan et un ratio de près de 5 buts par matches. Si ses chiffres deviennent moins impressionnants, c’est lié au fait qu’il soit surclassé comme cette saison. International U17 avec l’Italie (4 buts et 1 offrande en 6 matches depuis août), il évolue au sein de l’équipe U19 de l’AC Milan où il compte déjà 6 buts et 1 offrande en 10 matches. Pourtant, il n’a marqué qu’un seul but en championnat, mais s’est distingué lors des Coupes.

Déjà comparé aux plus grands

En Coppa Italia Primavera contre Virtus Entella, il a vu triple lors d’une victoire 7-0. Mais c’est surtout lors de la Youth League qu’il a tiré son épingle du jeu. Titulaire lors du premier match contre Newcastle, il a porté Milan vers une victoire 4-0 où il a marqué un doublé et délivré une offrande. Une prestation de grande classe surtout qu’il n’avait que 15 ans et 195 jours. Il est devenu le plus jeune italien a marqué en Youth League et le plus jeune joueur à s’offrir un doublé dans cette compétition. Bravo Franci, continue comme ça ! Aller a notamment déclaré son coach Ignazio Abate auprès de la Gazzetta dello Sport après la rencontre. Déjà sous contrat avec Adidas et disposant de pratiquement 100 000 followers (98 000) sur Instagram, la pépite Francesco Camarda réalise pour le moment de grandes performances qui lui laissent entrevoir un grand futur.

Repéré à Afforese dans la banlieue de Milan quand il n’avait que six ans, Francesco Camarda était déjà au-dessus du lot comme l’a expliqué Piero Colangelo à Sprint & Sport : «c’était impressionnant. Il avait trois ans de moins que les autres et faisait les exercices que je lui suggérais mieux que quiconque. Soyons clairs, je ne veux m’attribuer aucun mérite. Tout ce que Francesco a fait est exclusivement grâce à lui. Ce jour-là, j’ai été choqué de le voir, il ressemblait déjà à un footballeur miniature. Son cas est absolument unique, je n’ai plus jamais rencontré de mecs avec ses qualités.» Déjà comparé à Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Karim Benzema, il ne rêve que d’une chose comme il l’a déclaré à Sprint & Sport : «faire ses débuts en Serie A avec le maillot milanais.» Si le rêve est envisageable vu ses performances, le chemin s’annonce encore long. Ne voulant pas lui mettre la pression, le club lombard souhaite attendre ses 16 ans en mars prochain pour lui proposer un contrat et ainsi devancer les cadors qui le suivent à l’image de Manchester City. En attendant, il aura l’occasion de s’amuser avec la Primavera et en Youth League pour continuer à grandir. L’équipe U19 du PSG qu’il affronte ce mercredi est prévenue.

