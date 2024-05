PSG : Kylian Mbappé et Nasser al-Khelaïfi, les coulisses d’un divorce explosif !

Une page se tourne au Paris Saint-Germain et non des moindres. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a officialisé son départ à l’issue de la saison, lui qui va rejoindre le Real Madrid l’été prochain comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier. «Je voulais m’adresser à vous. J’avais toujours dit que j’allais m’adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG (…) Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant sept ans mais je n’ai jamais voulu tricher, j’ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. Moi j’ai choisi de l’aimer», a notamment assuré l’attaquant parisien, ce vendredi, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Mbappé a zappé Nasser al-Khelaïfi

Une sortie médiatique rapidement commentée où le capitaine des Bleus a pris le temps de remercier les supporters, les membres du staff, les intendants ou encore les «petites mains» du quotidien. En revanche, si la star parisienne a également salué Luis Campos et Leonardo, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi était, lui, le grand absent de ce discours de près de quatre minutes. Un oubli ? Difficile de défendre cette théorie pour un joueur qui n’a cessé de soigner, avec plus ou moins de succès, sa communication. Non, si le dirigeant francilien n’a pas été mentionné, il s’agissait bien d’un choix délibéré du meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Une décision finalement peu surprenante au regard des relations glaciales entretenues entre les deux hommes ces dernières semaines.

Comment alors justifier une telle omission ? Le point de bascule trouve certainement son origine le 12 juin dernier. Alors que le boss du Paris Saint-Germain avait tout fait pour prolonger l’international français en lui proposant un contrat historique, le numéro 7 parisien a finalement décidé d’envoyer, ce jour-là, une lettre faisant part de son intention de ne pas prolonger son bail avec le club de la capitale et de partir libre au 30 juin 2024. Une manœuvre provoquant dès lors la rage de Nasser al-Khelaïfi, refusant de voir son protégé partir sans une compensation financière. Frustré, NAK avait alors montré les crocs. D’abord en privant le droitier d’1m78 d’une tournée au Japon avant de le placer dans le loft et d’assurer qu’il était prêt à le voir évoluer sur le banc toute la saison. Si la relation entre les deux hommes s’était finalement quelque peu réchauffée lorsque l’ancien Monégasque avait accepté de s’asseoir sur un certain nombre de primes, l’annonce de son départ à ses dirigeants, en début d’année 2024, a finalement rejeté un froid définitif.

Une rupture douloureuse…

Depuis cet épisode et alors que Nasser al-Khelaïfi a cru, un temps, pouvoir obtenir gain de cause, les rapports n’ont fait que se déliter. Dans cette optique et après plusieurs semaines où KM7 a voyagé entre la pointe de l’attaque et le banc des remplaçants, Le Parisien illustrait cette tension par une scène passée inaperçue. À la veille de la demi-finale face à Dortmund (0-1), lors de l’entraînement, le président parisien a été salué par ses joueurs… à l’exception de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus aurait, en effet, «soigneusement évité de croiser sa route devant les caméras et les objectifs des photographes». De quoi confirmer les nombreux désaccords. Si la messe est désormais dite et que Mbappé va rejoindre librement le Real Madrid dans les semaines à venir, reste désormais à savoir quel hommage lui sera réservé, ce dimanche, pour son dernier match au Parc des Princes.

Après avoir partagé un moment, vendredi soir, avec plusieurs membres du Collectif Ultras Paris et alors qu’un tifo à l’effigie de la star française est évoquée, une question demeure : comment se positionnera le club ? Pour l’heure, rien n’a encore filtré quant à une possible célébration après la rencontre face aux Toulousains. À noter, à ce titre, que le champion de France en titre n’a, de son côté, toujours pas communiqué officiellement après l’annonce faite par l’actuel meilleur buteur de Ligue 1. Un flou poussant légitimement les différents observateurs à se demander si les adieux de Kylian Mbappé seront ternis par ces rapports tendus avec Nasser al-Khelaïfi. Réponse dans les prochaines heures…

