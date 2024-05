Olympiakos - Aston Villa : Giulian Biancone "venge" les Français contre Emiliano Martínez

Un an et demi après ses provocations de mauvais goût au Qatar, les Français ne portent toujours pas Emiliano Martínez dans leur coeur. Dernière preuve en date : l’accueil explosif réservé à l’Argentin, à Lille, le mois dernier. Une rencontre qu’avait tout de même remportée Aston Villa aux tirs au but, avant d’être éliminé par l’Olympiakos ce jeudi, en demi-finale de Ligue Europa Conférence.

Balayés 4-2 lors du match aller, mais sans Emiliano Martinez, suspendu, les Villans se sont de nouveau inclinés hier (2-0), et cette fois, avec l’Argentin dans les buts. Une situation qui a provoqué les rires du Français, Giulian Biancone. «Ça, c’est pour tous mes Français», a-t-il écrit, accompagné de la photo de Martinez en train de réaliser un geste obscène, mais avec la tête de Tzolakis, gardien de l’Olympiakos héroïque hier.