Nantes boucle deux Sud-Coréens

Le mercato s’accélère pour le FC Nantes. Outre les arrivées libres d’Uros Radakovic, Youssef El Arabi et Alexis Mirbach, Johann Lepenant a été définitivement conservé. L’équipe de Luis Castro a surtout connu de nombreux départs avec Moses Simon (Paris FC), Douglas Augusto (FK Krasnodar), Pedro Chirivella (Panathinaïkos), Tino Kadewere (Aris Salonique), Nicolas Pallois (Stade de Reims), Hugo Barbet (Versailles), Alban Lafont (Panathinaïkos), Malang Gomes (Le Mans), Florent Mollet (Libre) et Marcus Coco (Libre). Un été extrêmement chargé s’annonce du côté des Canaris et ces derniers ont décidé de passer la seconde.

Selon Ouest France, le FC Nantes serait tout proche de boucler l’arrivée de Kwon Hyeok-kyu (24 ans). Milieu défensif, le natif de Busan vient renforcer un secteur délesté de plusieurs éléments. L’an dernier, il avait été prêté du côté d’Hibernian FC et compte 10 capes en sélection sud-coréenne. Un transfert définitif qui va être suivi d’un prêt avec option d’achat pour Hyun-seok Hong (26 ans). Milieu offensif de Mayence qui compte 15 sélections, le gaucher a disputé 23 matches de Bundesliga la saison dernière.