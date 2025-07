Jesper Lindström prêté à Wolfsbourg

Retour en Bundesliga pour Jesper Lindström (25 ans). Révélé à l’Eintracht Francfort avec qui il a remporté la Ligue Europa 2022, le milieu offensif danois vient d’être prêté du côté de Wolfsbourg. Passé à Naples en 2023 contre 30 millions d’euros, il avait été prêté à Everton l’an dernier. Jesper Lindström va retrouver trois compatriotes danois à Wolfsbourg avec Joakim Maehle, Andreas Skov Olsen et Jonas Wind.

«Jesper Lindström rejoindra le VfL Wolfsburg la saison prochaine . Le VfL Wolfsburg et l’ancien club de Lindström, le SSC Napoli, ont conclu un accord de prêt d’un an pour le milieu de terrain danois. Le joueur de 25 ans était déjà prêté à l’Everton FC la saison dernière. Lindström a disputé 30 matches avec les Toffees en quatre compétitions. Il portera le maillot numéro 19 des Verts et Blancs», peut-on lire dans le communiqué des Loups.