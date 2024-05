Auxerre : le beau message de Christophe Pélissier après la montée en L1

C’est désormais officiel, Auxerre évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, seulement un an après l’avoir quittée. Le club bourguignon est champion de Ligue 2 grâce à son match nul sur la pelouse d’Amiens hier (0-0). Une récompense pour la grande saison de l’AJA sous les ordres de Christophe Pelissier, aux anges après la validation de la montée.

«Les garçons doivent avoir beaucoup de fierté par rapport à ce qu’ils ont fait. Cela fait longtemps que je dis que le club dans son ensemble a bien travaillé. L’ensemble du club a été performant», a-t-il d’abord admis, avant de faire parler sa satisfaction de valider la montée et le titre à Amiens, club qu’il a dirigé entre 2014 et 2019. «Les joueurs m’ont attrapé avant que j’arrive au vestiaire. Ce sont des moments dont il faut profiter, encore plus quand on voit le public qui nous a suivis ce soir. La dernière fois que j’ai vu ça c’était pour le match de la montée à Amiens avec Reims. C’est un souvenir impérissable, j’avais beaucoup de joie et d’émotion. Valider la montée et le titre ici, c’est extraordinaire», a expliqué Pelissier. Une belle soirée pour lui et ses hommes.