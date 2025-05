Ça discute entre Lille et Bastia pour Lisandru Olmeta

Arrivé au LOSC en tant que troisième gardien en provenance de l’AS Monaco auréolé d’un titre de champion d’Europe U17 avec l’Equipe de France, Lisandru Olmeta continue son apprentissage du haut niveau. Le portier corse de 19 ans, qui a disputé 22 matches avec la National 3 du club nordiste (23 buts encaissés pour 7 clean sheets), doit quitter les Dogues pour faire décoller sa carrière. Et ils sont plusieurs en Ligue 2 à avoir pris des renseignements pour récupérer l’ancien Monégasque.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le Red Star et l’AS Nancy Lorraine ont sondé l’entourage du joueur, mais c’est du côté de Bastia que Lisandru Olmeta a de très bonnes chances d’atterrir. Si Corse Matin a révélé l’intérêt du club corse pour le portier lillois, nous sommes en mesure de vous révéler que des discussions sont en cours. L’histoire serait belle pour Olmeta puisque son père Pascal, y a joué entre 1981 et 1984 avant de filer à Toulon, au Matra Racing puis à l’OM. Les discussions sur les modalités d’un prêt avancent positivement entre les 2 clubs et un dénouement est espéré d’ici le début du mercato.