Auxerre prolonge Christophe Pélissier

Entraîneur de l’AJ Auxerre depuis 2022, Christophe Pélissier a su faire remonter le club bourguignon en Ligue 1 l’an dernier. Pour son retour parmi l’élite, l’AJA a décroché une belle onzième place. Une bonne saison qui a convaincu les dirigeants icaunais de prolonger le contrat de leur technicien.

«La suite logique d’une superbe aventure commune. L’AJA est heureuse d’annoncer la prolongation de contrat de Christophe Pélissier jusqu’en juin 2027, plus une année en option. Un accord trouvé rapidement après la fin de saison, qui illustre l’alignement entre les ambitions et les valeurs du club et celles du technicien de 59 ans», indique le communiqué.