L’AS Roma pense à Gianluca Scamacca pour remplacer Tammy Abraham

C’est un coup dur qui a frappé les supporters de l’AS Roma en cette fin de saison, en plus de la finale de la Ligue Europa perdue face au Séville FC : en effet, le club romain a perdu son attaquant anglais Tammy Abraham pour une période estimée entre 8 et 9 mois après une rupture des ligaments croisés subie lors du dernier match de Serie A de la saison à domicile contre Spezia (2-1). Une longue absence qui oblige la direction sportive giallorossa à lui retrouver un remplaçant pour l’exercice à venir, durant lequel le club de la Louve disputera la C3 en plus des compétitions domestiques.

Et selon les informations de Sky Sports Italia, l’heureux élu pour pallier le séjour à l’infirmerie d’Abraham serait Gianluca Scamacca, l’attaquant de West Ham, pisté d’ailleurs par le PSG l’été dernier. Le buteur transalpin de 24 ans ferait son retour dans son club formateur, qu’il a connu entre 2015 et 2017 avant de rejoindre le centre de formation du PSV Eindhoven. L’international italien aux 11 sélections a d’ailleurs raté la fin de saison des Hammers en raison d’une opération au genou subie fin mars. Ces dernières heures, le média transalpin ajoute que des premiers contacts auraient eu lieu et la Roma aurait demandé des informations pour un éventuel prêt.

