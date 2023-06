Mercato : semaine décisive dans le projet de la nouvelle Juventus

La suite après cette publicité

S’il y a un bien un club qui a vécu un exercice 2022/23 original, c’est bien la Juventus. En effet, les Bianconeri ont enchaîné les problèmes judiciaires extra-sportifs dans la grande affaire des plus-values sur les transferts. Le 20 janvier 2023, le club turinois s’est vu infliger un retrait de 15 points avec effet immédiat pour falsifications des comptes de l’entreprise cotée à la Bourse italienne. La décision, soumise à appel, a été annulée le 20 avril 2023. Le 22 mai 2023, La Cour d’appel de la Fédération italienne de football a finalement infligé une pénalité de 10 points à la Juventus pour les fraudes comptables enregistrées. La saison de la Juventus a également été marquée par le départ de l’intégralité de son conseil d’administration dont le président Andrea Agnelli ainsi que Pavel Nedved et Maurizio Arrivabene, mais aussi les autres membres Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia et Suzanne Keywood.

Les nouveaux dirigeants administratifs, portés par le duo composé de Gianluca Ferrero et Maurizio Scanavino au côté du DG général John Elkann, ont rapidement refondé le nouveau conseil d’administration des Bianconeri, qui aura la lourde tâche de tourner les dernières pages entachées dans l’histoire de la Juventus. Ils ont ainsi choisi d’intégrer, dans leur gouvernement du renouveau, quelques personnalités ayant une solide expérience dans le domaine de la finance (Diego Pistone), des budgets (Fioranna Negri) et du droit (Laura Cappiello). Un moyen supplémentaire de redessiner les grandes lignes du club en tant qu’entreprise. Désormais, à l’aube du mois de juillet, Gianluca Ferrero et Maurizio Scanavino doivent accélérer la construction d’un nouveau parterre de directeurs techniques et sportifs autour de Francesco Calvo, directeur de la zone sportive. Et en ce sens, les recherches sont fructueuses et les négociations plutôt bien avancées. Le nom d’un homme est sur toutes les bouches.

Changement dans la direction sportive !

Le projet de la direction turinoise est clair : engager l’actuel DS du Napoli, Cristiano Giuntoli. Ce dernier n’est techniquement pas encore libre car toujours sous contrat à Naples jusqu’en juin 2024, mais les pourparlers avec le président Aurelio De Laurentiis se poursuivent. Si la Juventus et Cristiano Giuntoli veulent commencer à travailler ensemble l’avenir dès à présent, sans avoir à attendre l’année prochaine, alors il faudra y mettre le prix pour convaincre le président des Partneopei. L’optimisme grandit à Turin et si tout se passe comme prévu, la séparation devrait avoir lieu la semaine prochaine. Les premiers jours de juillet, probablement le 3 ou le 4, Giuntoli inaugurera sa nouvelle aventure à la tête des décisions sportives de la Vieille Dame. Une fois le contrat résilié, Cristiano Giuntoli passera à l’action et se concentrera sur l’avenir avec Massimiliano Allegri, qui pour le moment continue de résister aux riches augmentations saoudiennes, probablement des clubs d’Al-Hilal ou d’Al-Ahli. Ces dernières heures, des rumeurs d’un contrat de trois années d’une valeur de 90 millions ont pris de l’ampleur.

En cas de départ de l’entraîneur italien, Giuntoli devra alors se mettre à la recherche d’un nouveau chef d’orchestre pour diriger son projet à bien, surtout qu’il a la réputation de nouer d’excellentes relations avec ses entraîneurs : de Maurizio Sarri à Luciano Spalletti, avec qui il a remporté ce Scudetto qu’il n’a qu’effleurer avec ses prédécesseurs. Si Cristiano Giuntoli venait débarquer dans le Piémont, il ferait alors partie d’une structure consolidée et renforcée avec plusieurs nouveaux visages, dont le retour dans la direction de Claudio Chiellini, le frère jumeau de la légende Giorgio, qui s’est vu confier la direction de la Juventus Next Gen, l’équipe jeune, après deux saisons passées à Pise en Serie B. Il prendrait alors le relais des travaux entamés par Giovanni Manna, qui mène actuellement les négociations du mercato sur les arrivées mais surtout les départs.