Affaire Plusvalenze : la Juventus récupère provisoirement ses 15 points !

C’est aujourd’hui que le CONI (Comité Olympique Italien) se réunissait pour décider d’une grande partie de l’avenir de la Juventus. Le club italien avait fait appel de la sanction de 15 points de retrait en Serie A infligée par la fédération italienne durant le mois de janvier, suite à l’affaire des plus-values dites "artificielles". Retombée dans le ventre mou du championnat, la Vieille Dame espérait une autre décision des juges en faisant appel et potentiellement reprendre la 3e place au classement.

Trois scénarii se dessinaient à l’approche du verdict. Le premier, les juges du CONI rejettent l’appel du club piémontais, confirmant de facto la sanction. Le second, c’est une confirmation de cet appel, qui annule la décision de la fédération. Une dernière solution existait. Le tribunal demande le renvoi de ce procès vers la Cour d’appel de la fédération, à qui on demanderait des clarifications et donc une modification ou non de la sanction. Dans ce cas, les 15 points seraient rendus en attendant le nouveau jugement.

La Juventus remonte à la 3e place

C’est peu de dire que le verdict était très attendu, car la suite des événements dépend de cette décision. Au final, il est tombé un peu avant 19h. Les condamnations d’Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini et Maurizio Arrivabene restent confirmées, tandis que les positions de Vellano, Nedved, Garimberti, Grazioli-Venier, Hughes, Marilungo et Roncaglio retournent devant la Cour d’appel.

Mais ce qui était surtout attendu, c’était l’annonce concernant le retrait de 15 points. Et là, c’est la bonne nouvelle. L’appel de la Juventus a été accepté. Résultat : le dossier retourne devant la cour d’appel fédérale pour un nouveau procès et, entre-temps, les 15 points de pénalité sont retirés aux Bianconeri. À l’heure actuelle, la Vieille Dame passe donc provisoirement de la 7e place (44 points) au 3e rang (59 pts). Au plus grand dam de l’AS Roma, mais surtout de l’AC Milan qui sort du Big Four qualificatif pour la Ligue des Champions.