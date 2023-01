Serie A : la Juventus écope de 15 points de pénalité !

La suite après cette publicité

C’est une terrible nouvelle pour les supporters bianconeri. En effet, la Juventus Turin a été sanctionnée par le Tribunal de la FIGC (Fédération Italienne de Football) de quinze points de pénalité en championnat dans le cadre de la "Plusvalenze Case", affaire dans laquelle le club piémontais a été accusé d’avoir surévalué les prix de vente dans certains transferts de joueurs et avoir ainsi enregistré dans leurs comptes des bénéfices injustifiés.

Des dirigeants sont également et lourdement sanctionnés : en effet, l’ex-directeur sportif Fabio Paratici est banni du monde du football durant deux ans et demi, deux ans pour le président démissionnaire Andrea Agnelli, un an pour le coordinateur sportif Federico Cherubini et huit mois pour l’ancien membre du conseil d’administration Pavel Nedved.

Une affaire pourtant close en avril 2022

« La Cour d’appel fédérale, présidée par Mario Luigi Torsello, a accepté en partie l’appel de la Procura Federale (Procureur de la FIGC) sur la révocation partielle de la décision de la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite no. 89 du 27 mai dernier, sanctionnant la Juventus de 15 points de pénalité à purger au cours de la saison de football actuelle et d’une série d’interdictions pour 11 dirigeants de la Juventus (30 mois pour Paratici, 24 mois pour Agnelli et Arrivabene, 16 mois pour Cherubini, 8 mois pour Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo et Roncaglio). La Cour a confirmé l’acquittement des huit autres clubs impliqués (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parme, Pise, Empoli, Novara et Pescara) et de leurs directeurs et managers respectifs », peut-on lire dans le communiqué de l’instance transalpine.

Il y a moins d’un an, la Juventus semblait hors d’affaire après son acquittement en avril dernier dans cette affaire. En effet, le procureur fédéral, Giuseppe Chinè, avait saisi la cour d’appel de la Fédération Italienne de Football afin de relancer la réouverture de la procédure après la découverte de nouveaux éléments, impliquant notamment la direction turinoise. Pourtant, la justice sportive transalpine n’avait requis que 9 unités de pénalité contre la Juve, qui était déjà une sanction sportive importante puisque les hommes de Massimiliano Allegri passeraient déjà de la dernière marche du podium à la septième place, soit hors du top 6, qualificatif pour une Coupe d’Europe.