Juventus : Wojciech Szczesny, l’immense frayeur

Hier soir, la Juventus s’est imposée sur le plus petit des scores face au Sporting Portugal (1-0) en quart de finale aller de la Ligue Europa. Une victoire qui est passée au second plan. Juste avant la pause, une scène a marqué les esprits. Wojciech Szczesny s’est plaint de douleurs à la poitrine, avant de devoir céder sa place à Mattia Perin.

Sorti en larmes, l’international polonais (72 sélections) de 32 ans est immédiatement allé passer des examens. Dans la soirée, la Juventus se contentait d’un léger « tout va bien » sur ses réseaux sociaux. Plus de peur que de mal ? En conférence de presse d’après-match, Massimiliano Allegri a confié qu’il a vécu un moment de grosse tension.

« La peur, quelque chose qui ne m’était jamais arrivé, j’avais du mal à respirer… »

« J’avais du mal à respirer, j’avais un peu peur, mais nous avons fait un contrôle et tout va bien. La vérité, c’est que j’ai vu que Mattia était performant à l’entraînement il a fait un double miracle, alors félicitations à lui. » Attendu par les médias, Szczesny s’est alors présenté au micro de Sky, en compagnie de Perin, pour faire le point sur sa situation. Et rassurer tout le monde.

« Je vais bien, je suis un peu anxieux, mais je viens de faire mon bilan de santé et tout va bien. Que s’est-il passé ? La peur, quelque chose qui ne m’était jamais arrivé, j’avais du mal à respirer, un peu d’anxiété et de peur, mais maintenant je vais beaucoup mieux. (…) J’ai félicité Mattia, je suis très heureux pour lui, car c’est un garçon en or, il ne se plaint jamais. En tant que gardiens de but, nous formons un groupe en or. C’est dommage que Pinsoglio ne soit pas entré en jeu, il aurait pu faire un miracle lui aussi. » Tout s’est bien terminé, mais reste à savoir si la Juventus fera replonger son Polonais dès ce week-end.