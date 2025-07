Shakhtar Donetsk : les débuts magiques d’Arda Turan et de ses pépites brésiliennes

L’Europa League 2012, la Liga 2014 et 2016 ou encore la Super Lig 2008, que ce soit à Galatasaray, à l’Atlético de Madrid ou au FC Barcelone, Arda Turan a enchaîné les titres. L’ancien milieu offensif turc de 38 ans qui a été demi-finaliste de l’Euro 2008 a aussi connu 100 capes avec la Turquie pour 16 buts. Une carrière riche pour Arda Turan qui est retraité depuis septembre 2022 et a épousé depuis une nouvelle carrière, celle d’entraîneur. Et comme en tant que joueur, il est pour le moment couronné de succès.

Arrivé en avril 2023 a la tête d’Eyüpspor, il a été déterminant dans l’ascension du club turque sur la scène nationale. Champion de deuxième division après un premier exercice de haute qualité, il a terminé sixième la saison dernière en produisant un jeu diablement efficace. Son équipe avait d’ailleurs terminé à un point des places qualificatives en Coupe d’Europe. Une sacrée réussite pour le jeune coach qui a été bercé par ses précédents coachs. «Tactiquement parlant, j’ai beaucoup appris de Simeone sur le positionnement de l’équipe, sa compacité, comment se déplacer en unité en défense. Mais pour le football offensif, je prends Luis Enrique comme modèle. J’ai aussi beaucoup appris de Fatih Terim sur la façon de construire des relations avec les joueurs», justifiait-il au micro de Sky Sports.

Arda Turan c’est le Brésil

Et son style séduisant a tapé dans l’oeil du Shakhtar Donetsk. Également intéressé par Luis Castro (Dunkerque) qui a filé au FC Nantes, le club ukrainien avait envie d’installer un nouveau projet bien plus offensif et de la fraîcheur à la tête de l’équipe qui n’avait terminé que troisième du championnat derrière le Dynamo Kiev et Oleksandria. La fin de l’ère Marino Pušić a donc permis d’enrôler Arda Turan et très vite le technicien turc a mis en place ses idées avec un 4-3-3 très offensif où le génie ukrainien Heorhiy Sudakov fait étal de tout son talent derrière un trio offensif 100% brésilien qui régale.

Ailier reconverti comme avant-centre, Eguinaldo permet ainsi aux virevoltants ailiers Kevin (22 ans) et Alisson (19 ans) de faire mal dans leurs couloirs. Très techniques et percutant, les deux hommes sont respectivement arrivés à l’hiver 2024 de Palmeiras pour 12 millions d’euros et à l’hiver 2025 de l’Atlético Mineiro contre 14 millions d’euros. Et ils font des dégâts dans le système d’Arda Turan et ce n’est pas le modeste club finlandais d’Ilves balayé 6-0 (0-0 au retour) au 1er tour préliminaire de la Ligue Europa qui va dire le contraire. Six buts marqués, six buts des Brésiliens avec un doublé d’Alisson Santana et des pions de Kaua Elias, Kevin, Pedrinho et Newerton. Opposé à Besiktas au second tour, le Shakhtar Donetsk passait un nouveau test et il a été brillamment relevé.

L’intransigeant Arda Turan

En Turquie, le Shakhtar Donetsk s’est imposé 4-2 avec un doublé de Kevin et des buts d’Eguinaldo et d’Alisson Santana. D’ailleurs, le troisième but inscrit durant la rencontre est intervenu après une séquence de jeu de 51 passes. Capable de monopoliser le ballon longtemps, le Shakhtar Donetsk n’a fait qu’une bouchée de Besiktas tout au long de la rencontre, mais Arda Turan en attend encore plus de son équipe à l’image d’Alisson qui est pourtant impliqué sur 8 buts en 2 matches cette saison. «Comment ai-je réussi à faire d’Alisson un tel monstre ? Il ne l’est pas encore. Il n’a pas aidé la défense en fin de première mi-temps et on aurait pu encaisser un but à cause de ça. Alisson sera un joueur fantastique, mais il doit d’abord apprendre à mieux défendre» a-t-il déclaré.

Il a ensuite eu un message d’exigence envers toute son équipe. «Bien sûr, c’était très important de gagner chez moi, mais tout n’est pas encore joué. Nous acceptons les points positifs d’aujourd’hui, mais nous ne devons pas encaisser des buts aussi faciles. Nous allons travailler là-dessus avec nos joueurs. Nous devons améliorer notre jeu en un contre un sur les flancs de la défense. Nous avons une équipe jeune, je crois en son potentiel et je suis fier qu’ils quittent le stade la tête haute. Quand on dit que notre attaque était au top, on aurait dû marquer davantage. Au plus haut niveau, on ne peut pas rater autant d’occasions. Nous devons améliorer notre jeu dans la surface adverse. Nous avons eu deux ou trois occasions supplémentaires aujourd’hui, et nous aurions dû les concrétiser» a-t-il déclaré à UPL TV

Arda Turan fait l’unanimité

Et ce côté sévère du technicien turc est accepté par son vestiaire. «Ma première impression a été très positive. Il est très sévère, mais juste et franc avec vous. Il a dit qu’il dirait tout ce qu’il pensait directement, et grâce à cela, je m’améliorerai», a notamment confié le milieu Artem Bondarenko. Insufflant beaucoup de confiance à son groupe, cela peut même être perçu comme de l’arrogance comme les propos de Kevin après la victoire contre Besiktas : «c’est vraiment agréable d’aider l’équipe avec deux buts ! J’avais promis la veille du match que j’en marquerais trois. Il me reste un but à payer, donc je dois en marquer d’autres lors du prochain match pour rembourser ma dette.»

Outre les joueurs, les observateurs sont également conquis par Arda Turan. «Avant, c’était une passe pour une passe, mais maintenant, tout est rapide, la zone médiane est vite franchie. Les passes longues sont beaucoup plus nombreuses, l’équipe fait un excellent travail pour faire basculer le jeu d’un côté à l’autre. Combien de fois Matviyenko s’est-il glissé dans des zones libres, combien de diagonales il a concédées… Tout cela laisse des traces», note ainsi Volodymyr Pyatenko ancien défenseur du club du Donbass pour Sport Ukraine. Sergiy Puchkov est lui aussi sous le charme : «les Mineurs nous ont vraiment comblés. Avec l’arrivée d’Arda Turan à la tête de l’équipe, le jeu s’est amélioré et s’est montré plus spectaculaire. Comme aux meilleurs moments du Shakhtar, nous avons de nouveau pu observer un jeu de combinaisons précis face aux buts adverses et un bon potentiel offensif.»

«Le club de Donetsk a réussi à recruter de jeunes Brésiliens prometteurs qui commencent à se faire un nom. Je pense notamment à Kevin, Alisson, Eginaldo et Pedrinho. Grâce à leur talent, le Shakhtar a su se montrer habile en attaque. Cela a permis d’obtenir le score de 4-2, augmentant considérablement les chances des mineurs d’atteindre le tour suivant de la compétition», a-t-il déclaré. Un jeu offensif et des Brésiliens talentueux, cela nous donne un Shakhtar Donetsk séduisant et c’est une première réussite pour Arda Turan. Désormais le coach turc sait qu’il sera particulièrement observé cette saison.