Eyüpspor : le très convoité Arda Turan poursuit son ascension fulgurante !

Une reconversion réussie. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur fin 2022, Arda Turan continue, en effet, de briller sur le rectangle vert, cette fois-ci dans un rôle d’entraîneur. Arrivé sur le banc d’Eyüpspor en avril 2023, l’ancien milieu offensif de Galatasaray, de l’Atlético de Madrid, du FC Barcelone ou encore de Basaksehir n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Nouvel architecte du club d’Eyüp, un quartier d’Istanbul, l’ancien international turc (100 sélections, 16 buts) a ainsi permis aux Jaune et Violet de se hisser dans l’élite pour la première fois de leur histoire.

De la D2 turque à l’Europe

Champion de deuxième division turque, Eyüpspor ne s’est d’ailleurs pas arrêté en si bon chemin puisque la formation coachée par l’homme de 38 ans pointe, aujourd’hui, à la 6e place de Süper Lig, à cinq petits points seulement du Besiktas (4e avec un match en moins), qui occupe le dernier strapontin européen. Si une qualification pour une compétition continentale semble désormais quasi impossible à seulement trois journées de la fin du championnat, Arda Turan et ses ouailles, qui restent sur trois défaites de rang, auront malgré tout eu le mérite de répondre exigences de la Süper Lig.

Auteur de 16 victoires, 9 nuls et 12 défaites en 37 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif d’Istanbul s’est notamment distingué en accrochant les cadors de l’élite turque, avec un match nul face au leader Galatasaray (2-2) mais également un résultat probant contre Fenerbahçe (1-1). Récemment interrogé au micro de Sky Sports, Turan justifiait alors cette réussite actuelle par ses inspirations. «Tactiquement parlant, j’ai beaucoup appris de Simeone sur le positionnement de l’équipe, sa compacité, comment se déplacer en unité en défense. Mais pour le football offensif, je prends Luis Enrique comme modèle. J’ai aussi beaucoup appris de Fatih Terim sur la façon de construire des relations avec les joueurs».

Le Shakhtar Donetsk avant Madrid ?

Proche de ses joueurs et apprenant des meilleurs, l’ex-Barcelonais a ainsi progressivement diffusé sa philosophie au sein de la formation stambouliote. Un discours permettant, par exemple, à l’ancien grand espoir Emre Mor de retrouver quelques couleurs (2 buts et 4 offrandes en 20 matches toutes compétitions confondues et rappelé en sélection). Fort de ces accomplissements, Turan peut désormais croire en ses rêves les plus fous. Dans son édition du jour, le quotidien AS, par la voix de Necati Ateş, ami proche du Turc, affirmait ainsi que le principal concerné avait pour objectif d’entraîner l’Atlético de Madrid dans un futur proche.

«Nous parlons souvent avec Arda Turan. Je sais très bien que son principal objectif est de devenir l’entraîneur de l’Atlético après l’ère Diego Pablo Simeone. Ce qui est encore plus important, c’est que la direction du club souhaite également cela et suit de près sa progression comme entraîneur». En attendant de voir si le Turc de 38 ans débarquera un jour, ou non, sur le banc des Colchoneros, le Shakhtar Donetsk, séduit par les performances de ce dernier, lui a officiellement proposé de prendre en charge son équipe première. Un moyen pour Arda Turan de continuer à prendre de l’expérience avant de, pourquoi pas, revenir au club au sein duquel il a passé quatre saisons, disputant notamment une finale de Ligue des Champions…