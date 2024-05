Juventus : Massimiliano Allegri aurait agressé un journaliste

Très nerveux hier lors de la finale de la Coppa Italia, notamment envers l’arbitrage, la victoire finale n’a pas calmé Massimiliano Allegri. À la fin du match, l’entraîneur aurait agressé un journaliste. Guido Vaciago, le directeur du journal italien Tuttosport, a témoigné de son agression : « il m’a hurlé : "Directeur de merde ! Écris la vérité sur ton journal, pas ce que te dit le club !" (…) Il m’a attrapé, poussé et m’a hurlé avec son doigt sous mon nez : "Tu sais que je sais où venir te choper. Je sais où t’attendre. Je viens et je t’arrache tes deux oreilles. Je viens et je te tape dans le nez. Écris la vérité sur ton journal "».

La responsable de la presse de la Juventus, Gabriella Ravizzotti, ainsi qu’un employé de la Lega Serie A, ont dû intervenir pour retenir l’entraîneur turinois et l’emmener en salle de presse. Sur la sellette avec la Juventus Turin, Massimiliano Allegri ne semble rien avoir à perdre en cette fin de saison.