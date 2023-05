Serie A : la Juventus écope de dix points de pénalité !

Malgré une petite éclaircie, la Juventus continue sa descente aux enfers. Après un début de saison catastrophique marqué par les prémices du scandale des plus-values financières et une première sanction de 15 points mais aussi une élimination en Ligue des Champions dès la phase de poules, les Bianconeri pensaient avoir laissé tout derrière eux. En effet, l’appel du club turinois avait été accepté. Le dossier était donc reparti devant la cour d’appel de la Fédération italienne de football pour un nouveau procès et surtout la Vieille Dame avait récupéré ses points et était remontée sur le podium de la Serie A.

La suite après cette publicité

Mais alors que la saison de la Juventus semblait enfin lancée avec l’annulation de cette sanction et une belle campagne en Ligue Europa, tout vient de s’écrouler dans le Piémont. Les Turinois ont été éliminés en demi-finale de la C3 par une valeureuse équipe de Séville qui continue d’impressionner dans cette compétition tandis qu’un nouveau verdict était attendu ce lundi dans l’enquête pour fraude comptable. Sky Italia et la Gazzetta dello Sport nous apprenaient d’ailleurs ce dimanche que le procureur venait de demander onze points de retrait pour la Vieille Dame. Une première mauvaise nouvelle pour les Bianconeri.

À lire

Mercato : Chelsea prépare déjà un chèque XXL pour son futur attaquant

La Juventus redescend à la 7ème de Serie A

Et l’officialisation de cette deuxième pénalité a eu lieu ce lundi au moment où la cour d’appel de la Fédération italienne de football a décidé d’infliger une nouvelle sanction mais de dix points «seulement» à la Juventus. Par ailleurs, plusieurs anciens dirigeants du club turinois, suspendus en première instance, ont été acquittés. C’est notamment le cas de Pavel Nedved. Au niveau comptable, la Vieille Dame redescend donc à la 7e place, avec 59 points, et surtout 5 de moins que l’AC Milan, nouveau quatrième et dernier virtuel qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Si la Juventus pourrait donc manquer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine, il reste dorénavant 3 rencontres à jouer pour les Turinois qui affrontent Empoli ce lundi soir. Il faudra réussir à engranger 9 points pour garder un petit espoir de voir la prochaine édition de la C1. Enfin, les Bianconeri ont en théorie encore le droit de saisir le Collège de garantie pour contester cette nouvelle sanction. Ce feuilleton judiciaire n’est donc pas encore fini et il pourrait se prolonger au-delà de la saison actuelle, qui se termine le 4 juin prochain.