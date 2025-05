Montpellier : le jeune Abdoulaye Camara très courtisé en Europe

Le nom d’Abdoulaye Camara ne vous dit probablement pas grand-chose et pour cause. À 16 ans, ce milieu défensif de Montpellier n’a encore jamais évolué au niveau professionnel. Tout juste a-t-il été appelé une fois par Jean-Louis Gasset pour figurer dans le groupe pro contre l’OGC Nice en février dernier. Il aurait même dû entrer en jeu ce soir-là si Tanguy Coulibaly n’avait pas demandé à sortir en fin de match.

Annoncé très prometteur, le jeune joueur ne devrait pas s’éterniser au MHSC, qui descendra en Ligue 2 la saison prochaine et pourra récupérer un chèque dans ce transfert. D’après L’Equipe, le capitaine de l’équipe de France U17 est très courtisé, par la Juventus notamment, qui envisage de lui faire intégrer ses équipes de jeunes dans un premier temps. Des clubs allemands du haut de tableau sont également intéressés et envisagent de le faire passer professionnel. Camara n’a plus qu’un an de contrat aspirant à Montpellier.