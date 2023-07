L’incroyable plan B du Bayern Munich dans le dossier Harry Kane

La suite après cette publicité

buteur polonais pendant tout l’exercice. Un vide qui n’a pas été comblé et une erreur que le club allemand entend rectifier cet été. Après avoir multiplié les pistes comme Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou Victor Osimhen (Napoli) c’est bien Harry Kane (Tottenham) qui tient la corde sur les dernières semaines. Après deux offres refusées dont une dernière à 80 millions d’euros fixes plus des bonus, le Bayern Munich sait que les Spurs vont tout tenter pour retenir leur buteur phare.

D’ailleurs les Londoniens ont tenté une nouvelle carte en proposant une augmentation de salaire à Harry Kane. Souhaitant à tout prix l’attaquant anglais, le Bayern Munich pourrait donc être contraint à attendre plus longtemps et notamment la fin de contrat d’Harry Kane en juin 2024 pour espérer le signer. Justement, cette solution n’est pas écartée par le Rekordmeister à en croire Sport Bild. En effet, la direction du club allemand prévoit de miser sur Harry Kane comme plan A et fera tout pour l’avoir cet été, mais pourrait le cas échéant attendre un an.

Un prêt de Julian Alvarez en attendant Harry Kane

Cependant, attendre Harry Kane un an sans avoir d’alternative devant ne convainc pas le Bayern Munich qui pourrait alors se pencher sur d’autres options. Tout d’abord, Julian Alvarez (23 ans) est vu comme une idée fort intéressante. Malgré un contrat allant jusqu’en juin 2028 et très performant quand il joue, le buteur argentin est barré par Erling Braut Haaland (22 ans). De facto, le Bayern Munich pourrait être une option intéressante pour lui afin d’obtenir un temps de jeu conséquent. Surtout que les Bavarois miseraient sur un prêt pour laisser ensuite le champ libre à Harry Kane.

Vainqueur du triplé avec le club anglais et de la Coupe du Monde avec l’Argentine, Julian Alvarez a su tirer à profit des minutes à sa disposition mais son avenir bouché a régulièrement fait débat. Reste à savoir la position des Mancuniens et de son coach Pep Guardiola. Le prêt pourrait être aussi une formule utilisée pour relancer Dusan Vlahovic (23 ans), qui sort d’un exercice compliqué avec la Juventus. L’attaquant serbe qui facture seulement 14 buts et 4 offrandes en 42 matches cette saison est une cible de longue date des Bavarois.