Real Madrid - Manchester City : le cas Julian Alvarez fait encore débat

Sur le papier, Pep Guardiola avait aligné un onze de départ plutôt classique pour affronter le Real Madrid à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pour tenter de percer le verrou merengue, l’entraîneur de Manchester City comptait logiquement sur son cyborg norvégien, Erling Haaland. Auteur cette saison de 51 buts en 47 matches, toutes compétitions confondues, le Scandinave s’est toutefois cassé les dents sur Antonio Rüdiger.

Si Kevin De Bruyne a sauvé les meubles (1-1), l’inefficacité des Cityzens a sauté aux yeux des observateurs. Et beaucoup se demandent toujours pourquoi Guardiola n’a fait aucun changement au cours du match. Une interrogation à laquelle a répondu l’Espagnol à l’issue de la rencontre. « Je pensais que ceux qui étaient là étaient bons, ceux qui étaient là ont un certain niveau, ce sont des joueurs qui gardent le ballon… Madrid a des joueurs qui font des transitions de course… si le jeu devient fou, nous n’avons pas ce niveau aussi bon qu’eux. »

Guardiola avait d’autres plans

Mais pour certains, ne pas faire entrer en jeu un certain Julian Alvarez a fait tache. Champion du monde avec l’Argentine, l’ancien pensionnaire de River Plate n’a certes pas le rendement de Haaland, mais se priver de ses services quand le buteur star de l’équipe est en difficulté n’est pas passé inaperçu. Ancien attaquant phare de City et ex-international albicelste, Sergio Agüero n’a d’ailleurs pas manqué de donner son point de vue. « Pep aime beaucoup que l’attaquant soit toujours mordant. Je ne lui ai jamais parlé personnellement mais, d’après ce que je sais de son entourage, il est ravi de Julián. En plus d’être petit, il casse toujours les défenses par tous les côtés », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi il ne le fait pas jouer. Je me pose toujours la question. Je sais qu’il a Haaland et que Pep n’est marié avec personne, mais c’est un match pour lui. (…) Je l’utiliserais presque à chaque match, mais parce que j’ai besoin qu’il soit actif, qu’il ait une étincelle. Mais connaissant Guardiola, il ne l’utilisera que si Madrid gagne. Ce qui est fou, c’est qu’il ne fait pas de changements. Je pense que Juli aurait pu jouer plus longtemps. Mais ce sont des choses qu’il a, il est comme ça. S’il sent qu’il doit faire un changement, il le fait, mais sinon, il ne le fait pas. Il se fiche de qui est sur le banc, il va mettre qui il veut. » Interrogé sur Alvarez à l’issue du match, Pep Guardiola changera-t-il d’avis au match retour ? « Peut-être, oui, je dois regarder le match. Nous verrons comment nous serons. Nous avons des joueurs qui peuvent changer le rythme. Je ne voulais pas d’un match avec beaucoup d’allers-retours, je voulais des milieux de terrain. C’est le jeu que j’avais en tête ». En aura-t-il un autre dans une semaine ?