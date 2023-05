Real Madrid - Manchester City : Erling Haaland s’est fait manger tout cru

La suite après cette publicité

L’affiche était très prometteuse et beaucoup s’imaginaient déjà le duel fantastique de buteurs entre Erling Haaland et Karim Benzema. Mais hier, lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), les deux attaquants n’ont pas été les joueurs les plus en vue. Côté mancunien, Kevin De Bruyne a reçu toutes les louanges après son magnifique but égalisateur. À Madrid, ils sont plusieurs à avoir rendu une copie XXL. On pense bien sûr à Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, mais aussi à Antonio Rüdiger. Car si Haaland n’a pas brillé au Bernabéu hier soir, c’est en grande partie à cause de l’Allemand.

Ce matin, la presse madrilène ne s’y est d’ailleurs pas trompée. Marca souligne « le plan anti Haaland d’Ancelotti auquel ne s’attendait pas Pep (Guardiola) », tandis qu’AS a encensé l’ancien pensionnaire de Chelsea en rappelant que le costume du Real Madrid lui allait parfaitement. Même le média catalan Mundo Deportivo n’a pas manqué de saluer la prestation du merengue : « Rüdiger, l’ombre de Haaland ». Car le plan de Cairo Ancelotti était là. Pour éteindre le Norvégien de City, il lui a collé Rüdiger sur le dos, durant tout le match. David Alaba et Toni Kroos venaient également prêter main-forte, mais le marquage serré de l’Allemand a fait sensation et surtout la différence.

Que faire de Rüdiger au retour ?

De quoi permettre au principal intéressé de se pavaner (un peu) à l’issue de la rencontre. « Manchester City n’a pas été dangereux. Ils ont eu beaucoup de possession, ce que nous savions, mais ils n’ont pas été très dangereux. Le but est venu de la qualité de Kevin de Bruyne. Manchester City a marqué très tard dans le match, nous pensons donc que nous aurions pu marquer plus de buts sans trop de problèmes. Cette phase à élimination directe est très ouverte et nous nous rendons à Manchester avec confiance ».

Et justement, le match retour fait déjà parler dans la capitale espagnole. En effet, si Rüdiger a joué, c’est parce qu’Eder Militão était suspendu. AS pose donc logiquement la question : que va faire Ancelotti au match retour ? Va-t-il rasseoir l’Allemand sur le banc ou profiter de son avantage pris à l’aller pour installer le doute dans l’esprit d’Haaland ? Une chose semble certaine : difficile de voir l’Italien aligner Alaba, Rüdiger et Militão ensemble. Réponse dans une semaine.