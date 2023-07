Tottenham sort les barbelés pour retenir Harry Kane !

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich tente le tout pour le tout afin de trouver son futur grand attaquant. Orphelin de Robert Lewandowski depuis un an et son départ au FC Barcelone, le club bavarois entend fournir à son coach Thomas Tuchel un buteur de classe mondiale. Dans cette situation, Harry Kane (29 ans) est devenu le dossier prioritaire du Rekordmeister. Les dirigeants du club allemand ont d’ailleurs réussi à trouver les mots pour convaincre le joueur de découvrir la Bundesliga. Cependant, il reste à s’entendre avec Tottenham qui dispose l’avantage puisque le buteur anglais conserve une dernière année de contrat.

Ne voulant pas perdre sa légende, le club du nord de Londres a d’ailleurs repoussé facilement la première offre bavaroise de 70 millions d’euros (auxquels s’ajoutent des bonus). Le Bayern Munich est revenu à la charge avec une offre revue à la hausse, soit de 80 millions d’euros (auxquels s’ajoutent des bonus). La réponse de Tottenham est restée la même puisque le Daily Mail a annoncé que Tottenham a repoussé la deuxième approche des Bavarois. Dès lors, on peut s’attendre à un dossier qui risque de s’éterniser, surtout que la posture des Spurs est assez ferme par rapport à son joueur vedette.

À lire

PSG : Lucas Hernandez dézingué par un grand nom du Bayern

Le coach de Tottenham attend Harry Kane

Nouveau coach de la formation anglaise, Ange Postecoglou a fait sa première apparition devant la presse aujourd’hui. Logiquement interrogé par la presse sur le dossier Harry Kane, le technicien australien n’entend pas voir partir un élément sur lequel il compte : «c’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Je le veux ici et je veux apporter du succès à ce club. Je suis certain qu’il le veut aussi.» Il a d’ailleurs expliqué qu’il devait parler aux capitaines des Spurs : «ce ne sera pas une conversation où nous reviendrons sur ce genre de choses. Je veux juste me présenter et je veux savoir ce qu’il veut qu’il se passe pour que ce club de football réussisse, puis nous irons sur le terrain d’entraînement et y arriverons.»

La suite après cette publicité

Comptant totalement sur Harry Kane pour la saison à venir, l’ancien coach du Celtic Glasgow s’est donc montré inflexible, même s’il n’a pas pu affirmer à 100% qu’il conservera l’attaquant anglais : «je n’ai reçu aucune assurance et je n’en attends aucune. Dans ce genre de situation, on n’a jamais de certitudes. Je ne peux que me fier à ce que je sais pour l’instant. Harry fait partie de l’équipe et il est impatient de revenir et de faire partie des joueurs.» Tottenham persiste et signe tout en se positionnant derrière la situation contractuelle d’Harry Kane.