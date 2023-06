La presse allemande annonce un accord entre le Bayern Munich et Harry Kane !

La suite après cette publicité

Et si on était face à l’un des gros transferts de l’été ? En début de mois de juin, Harry Kane était annoncé un peu partout. Du côté du Real Madrid notamment, où il était le favori pour remplacer Karim Benzema, mais aussi au Paris Saint-Germain ou à Manchester United. Ces derniers jours, le Bayern est entré en force dans cette course. Avec un contrat à Tottenham qui expire en 2024 et pas vraiment l’intention de prolonger, un départ semblait l’option la plus probable, et la plus logique.

Qui pour remporter les enchères ? Selon le journal allemand Bild, le Bayern Munich a fait déjà un grand pas dans ce sens. Un accord de principe a ainsi été trouvé entre le Bayern Munich et la star des Three Lions. Les deux parties ont ainsi trouvé un terrain d’entente suite à des négociations finalement assez courtes, et la vedette anglaise a dit oui au champion d’Allemagne.

Le plus dur reste à faire

Reste cependant à trouver un accord avec les Spurs, ce qui s’annonce compliqué quand on connaît le caractère du sulfureux président londonien Daniel Levy. Aux dernières nouvelles, il a déjà refusé une offre de 70 millions d’euros venant des Bavarois. La presse anglaise évoque un montant demandé dépassant les 100 millions d’euros pour le joueur dont le contrat prend fin dans un an seulement.

Un montant conséquent et qui ne fait pas forcément partie du modus operandi du Bayern sur le mercato, mais on sait que Thomas Tuchel a réclamé des renforts à sa direction, après une saison plus que mitigée qui était à deux doigts de se conclure sans titre de Bundesliga. Surtout que Robert Lewandowski n’avait finalement pas vraiment été remplacé l’été dernier. On tient un des feuilletons de l’été…